S’han acabat les filaes de moros i cristians junts i agarrats pel braç desfilant en les entrades, almenys ara com ara. Mentre dure l’alerta sanitària per la covid-19, les festes de Moros i Cristians —les altres grans festes populars a la C. Valenciana al costat de les Falles i les Fogueres— hauran d’adaptar-se també a la normativa covid per a evitar contagis, i la distància entre els components de cada esquadra (d’almenys 1,5 metres) serà, potser, la més cridanera.

Després de la prova de foc que van suposar les atípiques Falles 2021 a principis del mes de setembre i el canvi legislatiu per a fer-les possibles, la Conselleria de Sanitat ha publicat el pla sanitari específic per a celebrar aquests festejos i la resta d’actes fallers que hi ha pendents a la C. Valenciana.

Components per filada

Sobre el paper, poques novetats respecte al que s’ha viscut a València, encara que sí que crida l’atenció com el protocol impactarà en la tradició de les festes: el més cridaner serà l’obligació que les esquadres trenquen la formació de filaes tancades típica de les entrades, ja que hauran de mantindre distància entre ells i no podrà haver-hi més de 4 o 5 persones (segons l’amplària del carrer) en cada filada, cinc si són xiquets.

I ací vindrà el problema. En recorreguts establits com el típic de l’entrada d’Alcoi, caldrà adaptar el nombre de components per filada, o bé alterar el tradicional itinerari, ja que, a més, cal evitar les aglomeracions. Aquesta formació en batalló s’haurà de guardar també en les ofrenes, dianes i en els actes d’arcabusseria com les disparades.

Com en les Falles, la mascareta és obligatòria, també a l’aire lliure, i per a tothom, participants i públic; els músics podran acompanyar en els actes, però, de nou, amb distància. Les ambaixades es faran assegudes i amb distància entre seients i, si pot ser, a l’aire lliure.

Quant a l’organització dels actes multitudinaris com ara dinars i sopars o el funcionament de les cabiles, poques novetats. El pla faller ha servit de guia i s’ha mantingut per a aquestes festes: actes a l’aire lliure, carpes sense laterals i taules amb màxim de 10 persones en grups “bambolla”, res de revetles ni discomòbils ni de consumir en barra i en les seus festeres, aforament i grups màxims. També en aquestes festes s’imposa la figura del coordinador covid-19.

La incidència continua baixant malgrat les Falles

La celebració de les Falles no està deixant, ara com ara, un rebot de casos de coronavirus. Així, i segons les dades diàries, la incidència de casos va tornar ahir a baixar en el conjunt de la C. Valenciana fins als 83 casos per 100.000 habitants, mentre que ahir, dilluns, es van registrar 632 contagis nous, un terç menys que els del dilluns passat. La xifra d’hospitalitzats va pujar lleugerament fins als 268 hospitalitzats (una cosa habitual els dilluns), amb 63 d’ells en les ucis. Sanitat va notificar, a més, cinc morts més, un d’ells d’agost.