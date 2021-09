La pel·lícula El lodo, un thriller protagonitzat per Raúl Arévalo i Paz Vega, amb la direcció d’Iñaki Sánchez Arrieta, inaugurarà la 36a edició de la Mostra de València, que se celebrarà del 15 al 24 d’octubre. A més de ser la pel·lícula d’inauguració del certamen valencià, El lodo participarà en la competició internacional i serà l’única representant espanyola en aquesta secció.

Es tracta del segon llargmetratge de Sánchez Arrieta, un valencià que ha triat l’albufera com a escenari d’una pel·lícula que conta com Ricardo (Arévalo), un prestigiós biòleg, decideix tornar al lloc on vivia de xiquet amb la seua dona (Vega) i la seua filla (Daniela Casas) per a intentar salvar el seu matrimoni.

Aquesta història es mescla amb la lluita de Ricardo per recuperar el paratge natural de la Laguna Blanca (alter ego de l’Albufera), greument amenaçat. I la clau de tot serà una cosa que va ocórrer en el passat.

Joaquín Climent, Roberto Álamo o Susi Sánchez són alguns altres dels intèrprets del film de Sánchez Arrieta, que va debutar com a director de llargmetratges en 2019 amb ZerØ i que ha sigut ajudant de direcció en pel·lícules de Belén Macías, Benito Zambrano o José Luis García Sánchez.

L’albufera és, en El lodo, un personatge més, un entorn del qual el director diu sentir-se “enamorat”.