El secretari autonòmic d’Ocupació de la Generalitat, Enric Nomdedéu, considera que els llocs de treball que crearà la multinacional del comerç electrònic Amazon en el seu futur centre logístic d’Onda (Castelló) són “de molt baixa qualificació” i “no compensen tots els que ajuda a destruir”.

Nomdedéu ha fet aquestes afirmacions en un article publicat ahir en El Periódico Mediterráneo (del mateix grup que Levante-EMV) en què fa referència a aquesta nova obertura i assegura que amb els beneficis que “li regalem a Bezos (Jeff Bezos, fundador d’Amazon), ell viatja a l’espai”; i ací, mentrestant, “molts estan en la lluna”.

Per al secretari autonòmic i director general de Labora —l’agència pública d’ocupació de la Generalitat—, “quan tanca un xicotet fabricador d’ulleres de sol, posem per exemple, perdem llocs de treball, perdem PIB i perdem impostos” i “encara hi ha qui mira embadalit el creixement de la plataforma”.

Amazon obrirà el seu nou centre logístic a Onda a la primavera. Serà el primer de la companyia a la Comunitat Valenciana, on ja té presència amb sengles estacions logístiques a Paterna i Alacant.