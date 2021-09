Un grup de representants dels col·lectius veïnals d’Orriols es va reunir ahir amb l’alcalde, Joan Ribó, que els va rebre a l’hemicicle de l’ajuntament de València per a atendre les seues queixes pel clima d’inseguretat ciutadana que es viu en aquest barri valencià. La reunió es va celebrar a l’hemicicle, on habitualment se celebren les sessions plenàries, per a poder garantir les mesures de seguretat per la covid i la distància interpersonal.

Almenys una dotzena de veïns va assistir a aquesta entrevista amb l’alcalde en la qual Joan Ribó va estar acompanyat per dos dels seus assessors. Abans d’entrar a la reunió, els veïns van mostrar una pancarta en la qual es podia llegir: “Solucions o dimissions JA”. A més, li van entregar un pla integral d’actuació per al barri amb mesures sanitàries, educatives i socials.

Aquest barri valencià s’ha convertit, en les últimes setmanes, en el focus d’atenció d’alguns mitjans nacionals, però els veïns fa mesos que denuncien la situació d’inseguretat que viuen. La gota que va fer vessar el got va ser la batussa multitudinària del dia 8 de setembre que, tal com relaten des del col·lectiu Orriols en Lluita, va convertir la barriada “en una zona de guerra”. Joan Ribó ha comentat en públic que Orriols té un “problema puntual” de violència. No obstant això, com recorden els veïns en les seues xarxes socials, “abans de l’última batussa ja hi havia hagut molts actes violents, fins i tot una altra batussa multitudinària el 7 juny. És clar que Orriols té un problema de delinqüència violenta estructural”.

Entre altres qüestions, els afectats sol·liciten que es pose en pràctica aquest pla integral per a Orriols, no només mesures policials, encara que la Policia Nacional i la Policia Local han anunciat que reforçaran la presència d’agents.

Reunió d’ahir

En acabar la reunió, Ribó va comentar a la premsa: “Hem tingut una reunió intensa amb representants de diferents col·lectius d’Orriols. Vull destacar la multiculturalitat dels seus representants i el seu comportament exemplar”, va assenyalar. “M’han manifestat la seua preocupació molt forta pels problemes d’inseguretat que hi ha al barri. I per altres temes com l’absentisme escolar, més les manques en serveis socials, serveis culturals, també manques en temes de sanitat”, va puntualitzar. “La proposta que els he fet —va comentar— és que la setmana pròxima crearem una comissió amb els regidors afectats i amb la participació veïnal per a afrontar aquests temes”.

“Com han insistit molt —va dir Ribó— en el tema de la seguretat, els he dit que personalment parlaré amb la delegada del Govern —Gloria Calero— i amb el regidor de Protecció Ciutadana —Aarón Cano— per a intentar posar mesures de xoc”. A Orriols, va lamentar l’alcalde, “es plantegen problemes propis del passat i que va haver-hi a la ciutat en el passat a Campanar, a la Malva-rosa, a les Casetes Roses, a Natzaret o al Cabanyal”. “Des de l’Ajuntament —va concloure— farem el possible i l’impossible perquè els veïns d’un barri obrer i de sempre puguen viure amb tranquil·litat”, va resoldre Ribó.

Per la seua banda, Mari Carmen Tarín, portaveu de la plataforma Orriols en Lluita, va declarar després de la reunió: “L’Ajuntament de València ha demostrat que escolta, però està per veure si actua”.

“L’alcalde ha promés la creació de la mesa interregidories la setmana que ve, amb participació dels col·lectius i de les associacions veïnals”, va matisar. “Li hem preguntat què passa aquesta nit, què passarà demà, amb el problema de la inseguretat i ací la seua resposta ha sigut més ambigua, però ens ha promés que parlarà amb la delegada del Govern”, va subratllar. Demà dimecres hi ha una reunió del regidor Aarón Cano amb Gloria Calero, a la qual l’alcalde ja ha anunciat que no assistirà.