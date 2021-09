La contagiosa melodia de l’himne de la Champions ressonarà deu anys després en les graderies de la Ceràmica. Els xiquets agitaran, en el centre del camp, el logotip de la millor competició del món per equips. El Vila-real retorna per la porta gran al torneig com a campió de l’Europa League i signarà la seua quarta participació entre els millors. I molts groguets que no van poder viure els millors moments del seu equip durant la temporada passada, tornaran en un nombre ja més pròxim a la normalitat al bonic estadi groguet. Hi haurà 13.000 aficionats, que, durant el dia d’ahir, van anar rebent per correu electrònic les seues entrades i la comunicació que podien assistir al partit contra l’Atalanta. Sens dubte, es mereixen aquesta Champions després d’un any i mig gaudint del seu Vila-real per la televisió.

Possiblement per primera vegada, el “submarí” afrontarà un partit oficial d’aquesta temporada totalment armat, amb tots els seus efectius i amb el temps adequat per a preparar la competició, després d’una pretemporada totalment atípica per les absències de jugadors per les seleccions i les interrupcions en la preparació pels casos de covid en la plantilla, que van comportar la suspensió de partits i d’entrenaments i lesions importants.

Excepte Chukwueze i Raba, Emery tindrà a la seua disposició tota l’artilleria pesant per a armar un onze amb un gran potencial, perquè el conjunt de la Plana Baixa no torna com una comparsa a la seua quarta presència en la Lliga de Campions, malgrat un fluix inici en el torneig domèstic.

L’Atalanta hi arriba assentat entre els grans del seu país, gràcies a una brillant gestió econòmica i esportiva, encara que amb la baixa del colombià Luis Muriel, que l’any passat va signar 26 gols entre totes les competicions. Sí que hi serà Gerard Moreno, el millor jugador de l’Europa League 20/21.

D’altra banda, en clau nacional, la Champions League tindrà com a protagonistes el Sevilla, que obrirà la jornada contra el Red Bull Salzburg, i el Barça, que protagonitzarà el duel per excel·lència del dia, ja que jugarà contra el Bayern de Munic i reeditarà el fatídic 8-2 de fa dues temporades. El Madrid, per la seua banda, jugarà dimecres contra l’Inter de Milà, actual campió de la Serie A, després de golejar el Celta (5-2) diumenge passat.