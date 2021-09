Les instal·lacions de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) han comptabilitzat 2.971 tones de cendres procedents de les falles que s’han cremat a València i els municipis de l’àrea metropolitana. És un 21 % menys que les que es van recollir en les Falles de 2019, les últimes abans de la pandèmia, quan es van comptabilitzar 3.763 tones. Entre altres causes, el descens s’atribueix al fet que només s’han plantat els monuments a València i nou municipis de l’Horta (Quart de Poblet, Mislata, Burjassot, Xirivella, Torrent, Catarroja, Aldaia, Moncada i, una setmana més tard, Paterna). Dues poblacions més (Foios i Alaquàs) les celebraran pròximament. En la resta de municipis com Albal, Alboraia, Alfafar, Benetússer, el Puig de Santa Maria, Manises, Massamagrell, Puçol, Tavernes Blanques, Picassent, Silla, Godella o Paiporta, no s’han celebrat les Falles enguany. Això s’ha notat en el volum de cendres recollides, però si es comptabilitzen únicament les de les poblacions que han cremat els monuments al setembre, la quantitat és fins i tot superior. En 2019, en aquests deu municipis es van recollir 2.692 tones de cendres.

Aquests residus es depositen en un punt de reciclatge adequat. Per al president de l’entitat i vicealcalde de València, Sergi Campillo, “aquestes dades demostren la progressiva recuperació de la normalitat, evidentment diferent respecte a 2019, però que apunta a la recuperació social, cultural i econòmica de l’àrea metropolitana”. A València es van recollir 2.300 tones de cendres; en 2019, però, se’n van recollir 1.895.