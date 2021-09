Els municipis de la comarca de l’Horta han guardat un minut de silenci per l’últim assassinat masclista que es va produir a la Vila Joiosa. Amb aquest acte celebrat davant dels diferents ajuntaments, les localitats han volgut mostrar la seua indignació davant de la violència de gènere i, en concret, retre un homenatge a la víctima de 40 anys i mare de tres fills, assassinada per la seua parella el passat 13 de setembre.

Alcaldes i alcaldesses, com Conxa García, de Picassent, han condemnat de nou aquestes actuacions. García ha manifestat que “des de l’Ajuntament, mostrem el nostre rebuig a la violència masclista. No ens podem quedar parats davant d’aquest mal social i, des de les institucions, posem a la disposició de la ciutadania totes les eines necessàries per a posar fi a aquests casos”.

Alboraia, per la seua banda, ha recordat que el nombre de dones assassinades per violència de gènere a Espanya ascendeix a 34 en 2021 i a 1.112 des de 2003, quan es van començar a recopilar dades. El nombre de menors orfes i òrfenes per violència de gènere ascendeix a 19 en 2021 i a 323 des de 2013.

El telèfon 016, les consultes en línia en l’adreça de correu electrònic 016-online@igualdad.gob.es i el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 continuen funcionant amb normalitat les 24 hores, tots els dies de la setmana. En el 016 es pot demanar assessorament sobre els recursos disponibles i els drets de les víctimes de violència de gènere, així com assessorament jurídic de 8 h a 22 h tots els dies de la setmana, amb atenció en 52 idiomes i un servei adaptat a possibles situacions de discapacitat.

En una situació d’emergència es pot telefonar al 112 o als telèfons d’emergències de la Policia Nacional (091) i de la Guàrdia Civil (062) o a la Policia Local d’Alboraia (96 185 60 00).