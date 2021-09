Quasi sense nous contagis declarats, amb els hospitals “nets” de pacients covid i amb restriccions mínimes o no cap. Així hauria de ser la vida en la nova normalitat després de la (última onada de la) pandèmia de coronavirus. La Comunitat Valenciana en conjunt, amb 75 casos per 100.000 habitants a 14 dies, encara està en el nivell mitjà de risc i té restriccions d’aforament i d’horaris fins al pròxim 27 de setembre, però la circulació del virus ja està en nivells anecdòtics de nova normalitat en 312 municipis de les tres províncies (el 57 % del total).

És la bona notícia que deixa el mapa d’incidència del virus actualitzat a 13 de setembre i que mostra, sobre el terreny, la retirada d’aquesta cinquena onada. Bona part de l’interior de València i de Castelló estan ja en valors de menys de 25 casos per 100.000 habitants i només hi ha 18 municipis que estan en nivell de risc extrem, per damunt dels 250 casos per 100.000 habitants.

La xifra contrasta amb els 313 municipis que estaven en aquesta situació en el pitjor moment d’aquesta cinquena onada. Ara, en són menys d’una vintena i la majoria són pobles molt xicotets, on uns pocs casos fan disparar la incidència acumulada, o localitats de costa que venien d’una circulació del virus disparada a l’estiu, com Oliva o Orpesa.

La Conselleria de Sanitat va apostar per mantindre les restriccions de manera conjunta per a tota la C. Valenciana i no serà fins al dia 27 quan es reavalue la situació. L’única cosa que pot fer malbé aquesta bona evolució seria un possible rebot o bé per les Falles de principis de mes o per la tornada a les classes en col·legis o universitats. Les dades de contagis nous (176 ahir, la xifra més baixa des del passat 15 de juny) apunten al fet que la tendència a la baixa continua, però, segons els experts, caldrà veure no només si es modifiquen les incidències, sinó també els valors d’hospitalització en els pròxims dies.

Ara com ara, els pacients covid ingressats continuen baixant: ahir n’hi havia 242, 60 d’ells en alguna UCI, i s’han registrat 4 decessos més en els últims 7 dies. La llista oficial creix fins als 7.742 morts en pandèmia.