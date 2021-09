La directora general de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Pilar Aparicio, ha explicat aquest dimecres que s’està estudiant que, en el cas que calga administrar una dosi addicional de vacunes contra la covid a alguns col·lectius com el de persones majors, es faça coincidir la punxada amb la de la grip.

Aparicio ha exposat aquesta idea en una trobada informativa organitzada per la Plataforma d’Organitzacions de Pacients (POP), en la qual ha explicat que no hi ha pressa per començar amb la vacunació de la grip, entre altres qüestions perquè estan a l’espera de veure si es fa coincidir amb l’administració de la dosi addicional.

“Quan tinguem clar si es posarà en les persones majors una dosi addicional, l’acompanyarem de la vacuna de la grip per a facilitar la vacunació en els centres d’atenció primària i les residències”, ha explicat, tot i que ha deixat clar que la decisió sobre aquesta dosi de reforç encara no s’ha pres.

Perquè, segons ha dit, primer s’ha d’estudiar si és beneficiós i necessari posar aquesta dosi. “Els tècnics hi treballen de manera molt intensa”, ha afegit.

A més, ha assenyalat finals d’octubre o principis de novembre com la data per a iniciar la campanya de la grip.

La directora general de Salut Pública ha fet aquestes declaracions en un fòrum en el qual han intervingut el president de la Federació d’Associacions d’Infermeria Comunitària i Atenció Primària, Francisco Javier Carrasco; el president de la Societat Espanyola de Medicina Preventiva i Salut Pública i Higiene (SEMPFPH), Rafael Manuel Ortí; la responsable de l’Àrea de Vacunes de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG), Isabel Jimeno; i Inés Losa, tresorera de la Junta Directiva de la POP.

En aquest fòrum s’ha posat l’accent en la necessitat de mantindre la cartilla de vacunació al dia, especialment en els col·lectius de risc, i s’ha demanat que la campanya de la grip tinga l’efecte de l’any passat.

La Plataforma d’Organitzacions de Pacients (POP) ha reclamat que qualsevol pla de vacunació contra malalties infeccioses ha de tindre en compte la situació de salut d’aquest col·lectiu, ja que les persones amb una malaltia crònica tenen més risc de complicacions, i fins i tot de mortalitat, si desenvolupen una patologia d’aquesta classe.