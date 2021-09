La Plataforma per la Llengua ha tret a la llum un presumpte cas de discriminació lingüística que va tindre lloc el passat 1 d’agost a la platja de la Fossa de Calp. Ha relatat que Paula, una banyista, va acudir a llevar-se l’arena en els llavapeus i no funcionaven. Li ho va comentar en valencià a un socorrista i aquest li va contestar: “¡En castellano, señora!”.

Paula li va explicar que tenia dret a dirigir-se a ell en valencià, li va retraure la seua mala educació i se’n va anar. Però, segons assegura la Plataforma, el socorrista la va seguir i li va cridar: “¡Sinvergüenza! ¡En castellano! ¡Que no tiene vergüenza!”.

La Plataforma per la Llengua ha presentat una reclamació davant de l’Oficina de Drets Lingüístics per l’actitud del socorrista i ha demanat a l’Ajuntament de Calp que el sancione. Ha recordat que la ciutadania té dret a usar el valencià i que el dret a ser atés en aquesta llengua també es fa extensiu als treballadors de les empreses concessionàries de l’Administració pública. En aquest cas, el socorrista està contractat per la concessionària que s’encarrega del servei públic de vigilància i socorrisme a les platges.

El contracte especifica que es considera sanció greu “maltractar de paraula o obra els usuaris del servei”. La Plataforma adverteix que, en aquest cas, el socorrista “va maltractar” la banyista. Aquest incompliment podria implicar una sanció d’entre 3.001 i 15.000 euros.

També recorda que una resolució recent del Síndic de Greuges instava l’Ajuntament de Calp a garantir “els drets dels ciutadans i de les ciutadanes a dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les dues llengües oficials i a rebre la resposta en la mateixa llengua que han utilitzat, en aplicació de l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia i de conformitat amb el principi d’antiformalisme, senzillesa i eficàcia que ha de presidir totes les actuacions administratives”.