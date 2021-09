Amb el record de Tòquio encara ben present, totes les mirades comencen a dirigir-se ja cap als Jocs de París 2024. El fet que el pròxim cicle olímpic siga més breu acurta els terminis i condiciona les planificacions. En plena transició entre les emocions del passat i les il·lusions del futur, el president del Comité Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, va compartir ahir una reunió telemàtica amb els 19 representants del Projecte FER (Foment d’Esportistes amb Reptes) que, entre finals de juliol i principis d’agost, van competir a la capital nipona.

“Els esportistes ens doneu molts arguments per estar orgullosos de vosaltres, però, en aquesta ocasió, us heu superat. Se us va interposar en el vostre camí un escenari desconegut i molt difícil de gestionar; però, una vegada més, ens heu donat un exemple”. Alejandro Blanco també va tindre paraules de reconeixement i agraïment a la Fundació Trinidad Alfonso: “Sou molt afortunats de comptar amb el suport de la Fundació i del seu president, Juan Roig”. A més, va animar els valencians a pensar ja en París 2024: “Aquest cicle és més curt. Jo us anime que us doneu una altra oportunitat. Somieu en gran, penseu en París”.

També hi va participar Juan Miguel Gómez, director de la Fundació Trinidad Alfonso: “Estem tremendament orgullosos de tots vosaltres. Sobretot, perquè hem incrementat la nostra delegació respecte a Rio 2016. Sempre volem més, però sabem de la dificultat i l’exigència d’un esdeveniment que reuneix els millors del món”.