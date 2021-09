La televisió pública autonòmica À Punt serà coorganitzadora dels Fòrums d’Economia Comarcal de Levante-EMV que el diari celebra, des de fa un any, per a fer valdre les potencialitats de les comarques valencianes, i donarà difusió a les trobades d’agents econòmics, socials i institucionals que el diari líder de la Comunitat Valenciana està organitzant en diferents actes celebrats per tota la geografia valenciana. Així queda establit en el conveni de col·laboració que l’emissora i l’editora del diari van signar ahir en la seu d’À Punt a Burjassot i que recull una nova etapa de projectes conjunts entre les dues empreses. El director general d’À Punt, Alfred Costa, i el gerent general de Prensa Ibérica per a Comunitat Valenciana, Balears, Múrcia i Andalusia, Andrés Sánchez, van signar, en presència de la directora de Levante-EMV, Lydia del Canto, l’acord que posa el marc a la celebració de 21 fòrums d’economia comarcal durant els pròxims 12 mesos, en diferents localitats de la Comunitat Valenciana i sobre temes molt diversos.

El diari ja ha estat experimentant, en els últims mesos, el format d’aquests fòrums, en els quals diferents especialistes, agents socials, culturals i institucionals es donen cita en llocs significatius de cada comarca per a debatre, amb públic o sense, sobre temes d’interés per a cada col·lectivitat. L’economia circular, l’oportunitat de la logística, les noves formes de participació ciutadana, el turisme que ve després de la pandèmia, la universitat descentralitzada, entre altres assumptes, s’han abordat ja en els últims mesos en reunions que han tingut lloc a Sagunt, Riba-Roja de Túria, Quart de Poblet, Ontinyent, Alfauir, Cullera, Llíria i altres localitats, amb el propòsit d’acostar els debats d’interés comarcal als espais dels seus protagonistes.

A partir d’ara, i fins al 31 d’agost de 2022, Levante-EMV i À Punt organitzaran conjuntament 21 fòrums d’economia comarcal en diferents punts del territori i sobre els assumptes més variats, les conclusions dels quals tindran difusió en els dos mitjans de comunicació, líders cada un en el seu àmbit. La primera de les trobades que se celebrarà en aquest nou marc de col·laboració és el que hi ha previst el dia 22 de setembre, dimecres, a Mislata, sobre la mobilitat en l’àrea metropolitana de València.

En aquesta nova etapa dels Fòrums d’Economia Comarcal de Levante-EMV i À Punt tindran un pes especial les edicions comarcals que el periòdic té per a atendre les necessitats informatives de les diferents zones territorials: la Ribera, la Safor, el Camp de Morvedre, l’Horta i la Costera-la Vall d’Albaida-la Canal de Navarrés, encara que també hi haurà Fòrums d’Economia Comarcal a la Marina Alta i al Camp de Túria-la Serrania-el Racó d’Ademús.

Igual que en la temporada 2020-2021, la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) col·laborarà en l’organització i el desenvolupament de tots els fòrums, a la qual cosa es podran sumar, en els diferents àmbits comarcals, institucions i entitats que desitgen participar en aquesta iniciativa de debat i diàleg que incideix en la importància de la informació local i comarcal.