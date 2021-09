La companyia tecnològica valenciana Jeff acaba d’aprovar un ERO que implica l’acomiadament de 96 treballadors. La caiguda de negoci per l’impacte de la pandèmia ha obligat la firma liderada per Eloi Gómez a reduir la seua grandària. L’empresa va plantejar inicialment l’acomiadament de 110 treballadors, però finalment ha arribat a un acord per a reduir l’impacte de la mesura. En els últims anys, l’empresa havia crescut amb molta força gràcies al llançament de franquícies de bugaderia, salons de bellesa, centres de massatge i espais esportius, i va arribar a tindre més de 500 empleats. Fa uns mesos es va traslladar a la seua nova seu al carrer Illes Canàries, unes oficines amb capacitat per a 700 persones.

La companyia va justificar l’ERO en “la pronunciada caiguda de vendes”. “Tenint en compte la facturació i les vendes actuals, la societat no posseeix la capacitat econòmica per a suportar la dimensió de l’estructura en vigor i es veu obligada a amortitzar els perfils comercials amb menys nombre de vendes que operen en mercats no estratègics”, va precisar. La mesura adoptada per Jeff coincideix amb els plans de la companyia valenciana de llançar una línia nova de negoci basada en la venda de café.