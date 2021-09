Tres fotos inèdites de la República a Dénia

Efervescència al carrer, la modernitat d’un cotxe a principis de la dècada de 1930 davant de l’Hostal Comercio i el compromís social de reconéixer el treball i sacrifici dels ancians. Això és el que transmeten tres fotografies inèdites de la Dénia de la República. Són les primeres que han eixit a la llum d’un projecte que recupera el temps perdut amb la memòria històrica.

El Museu Arqueològic de Dénia està elaborant un arxiu gràfic de cent fotografies de la República i la Guerra Civil. És un dels “fronts” (perdó, pel substantiu bèl·lic) del projecte de memòria democràtica que financen la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i l’Ajuntament. Un altre “front” és el de les conferències i visites guiades amb experts del programa “Dénia. La defensa en temps de Guerra. 1936-1939”. Va començar diumenge al castell. El gran expert Edelmir Galdón va fer un minuciós repàs de la defensa de la costa valenciana durant la Guerra Civil.

“Reunir cent fotos del període de 1931 a 1939 no és fàcil. És curiós, però abunden més les imatges de les dècades anteriors”, adverteix el director del museu de Dénia, Josep A. Gisbert.

Per a aquest arxiu gràfic, el museu recorrerà a les magnífiques imatges que va captar el fotògraf portugués Antonio Passaporte per a la Casa Loty i de les Postals Roisin. Però també s’han rescatat ja algunes fotos inèdites. Gisbert precisa que famílies que han conservat aquestes fotografies històriques li les estan deixant al museu perquè les digitalitze. Tres d’aquestes fotografies, que corresponen als anys de la República, són com un llibre obert d’història. La de l’acte d’homenatge a la vellesa de 1934, amb els ancians en primera fila i les forces vives i les falleres darrere d’ells (i tots sota la bandera republicana), té una forta càrrega social. En una altra de les imatges, prestada al museu per Inmaculada Navarro Morales, es veu, al volant d’un dels primers cotxes de Dénia, el regidor Albino Carrió Oliver, que va eixir elegit en les eleccions del 12 d’abril de 1931. El vehicle està davant de l’Hostal Comercio, testimoni mut de la història local des de 1888 fins ara, convertit en un restaurant en el qual els rètols gargotegen la bella façana. I la tercera fotografia és de la plaça de l’Ajuntament, que bull de gent. Hi penja la bandera tricolor. Una multitud festeja la proclamació de la II República.