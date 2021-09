La 15K Nocturna València torna dos anys després amb prop de 7.000 inscrits i amb l'objectiu de batre els seus rècords masculí i femení de l'última edició de 2019. I una cosa que és encara més important: servir d'exemple per a moltes altres carreres que en les pròximes setmanes inundaran València, la ciutat del 'running', amb milers de participants, com la 10K València, la Mitja Marató València i la Marató València Trinidad Alfonso EDP.

La 15K Nocturna València es va guanyar en la seua setena edició l'etiqueta de plata (Silver Label) de World Athletics, un segell de qualitat que no va poder estrenar a causa de la pandèmia en 2020, però que lluirà des d'aquest dissabte en cadascuna de les set eixides en onades de mil corredors que començaran des de les 22.00 hores a l'avinguda Enginyer Manuel Soto de València, amb un nou circuit homologat i, segons els organitzadors, més ràpid, fins a la meta a Juan Verdeguer.

La huitena edició de la carrera es va presentar ahir a l'Ajuntament de València amb la participació de la regidora d'esports Pilar Bernabé i el director de la carrera Rafael Blanquer. També hi van intervindre Javier Fano, responsable de zona de llevant de Banco Mediolanum; Juan Miguel Gómez, director de la Fundació Trinidad Alfonso, i Mónica Del Arco, directora de Comunicació de Joma. Tots ells van agrair «l'esforç perquè les carreres populars tornen al carrer». Per a garantir la seguretat sanitària de participants i públic s'ha establit un protocol amb mesures com la presa de temperatura i l'ús de la mascareta, obligatori fins abans de l'eixida. En cadascuna de les onades hi haurà marques en l'asfalt perquè hi haja 1,5 metres de distància entre corredors.