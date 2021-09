Per si no en van tindre prou amb la pandèmia, les dues suspensions de juliol i març, la desaparició dels actes conjunts o de l'activitat en el casal, la DANA de l'1 de setembre o les mascaretes en l'Ofrena, a les falleres de 2020 i 2021 els continua perseguint l'infortuni. En aquest cas, després de les preseleccions el passat cap de setmana, la jornada d'ahir va saltar per l'aire quan, vora les set de la vesprada, es van obrir els cels i van descarregar aigua durant dues hores.

Era un dia en què havien de conéixer els membres del jurat i que finalitza amb una fotografia conjunta a les escales del Palau de les Arts. Una foto que coincidia amb la sessió oficial de fotos individuals, per la qual cosa la posa seria amb totes elles vestides de valencianes. Això sí, amb la mascareta posada, cosa que no deixa de ser un deslluïment.

Al final, ni foto ni passeig ni res. Quan va començar a diluviar, les infantils ja havien acabat la sessió fotogràfica individual i esperaven a la planta baixa de la seu de la Junta Central Fallera. Alhora començaven a arribar les adultes. Nervis, estretors, excés de gent arraïmada i a esperar per a veure si es podia fer alguna cosa per a salvar la jornada. En absolut. Finalment, el mateix regidor Carlos Galiana avortava la missió i descartava la foto oficial, almenys de moment, a l'espera d'un dia de bonança. Era lògic perquè no parava de ploure, i quan ho fera les voreres i els escalons podien ser una pista de patinatge gens recomanable.

A partir d'ací es va produir l'eixida de totes elles. Per dues portes: la dels jardinets, per a recollir-les directament amb automòbil; la principal, per a portar-les al vehicle. Això sí, amb protecció prèvia de la indumentària. Faldes alçades i canvi de calçat (les que havien pensat a portar sabates de recanvi). Fins i tot una mare no va dubtar a anar-se'n descalça amb la condició que la xiqueta poguera anar amb espardenyes protectores.

A les majors els va passar més o menys el mateix, encara que l'aigua començava a ser més dòcil en el moment de marxar. Vora les nou de la nit van anar abandonant la seu. Prèviament s'havien reunit amb el jurat, encara que sense arribar a fer proves. De moment, només la xarrada de presentació i, a partir d'ací, cal estar pendents dels conductes oficials per a rebre les premisses de quan, com i on anar. El jurat vol veure-les a ser possible sense mascareta, per la qual cosa buscarà reunions en exteriors i, com sol ser habitual, tractarà que siga un ambient com més distés millor. Però hi ha coses que seran inevitables. Tampoc les triades tindran un mandat completament normal. Encara no.