La platja del Port de Sagunt ha reobert hui al bany la zona més danyada per les pluges torrencials del passat 30 d'agost i els temporals posteriors.

Encara que dissabte passat ja era possible passejar per aquesta zona pròxima al pantalà, hui mateix també és possible banyar-s'hi i ja no hi ha rastre de les tanques i cintes que limitaven l'accés.

No obstant això, encara hi ha accessos tancats, "atesos els greus danys ocasionats" per unes pluges que van deixar més de 200 litres per metre quadrat el passat dia 30. Així ho apuntava l'edil de Platges, Roberto Rovira, qui recalcava que "des del primer moment es va donar prioritat" a reobrir el punt accessible "que va quedar destrossat" per a així mantindre'l en servei fins al pròxim dia 26, com estava previst, "en lloc de tancar-lo fins al pròxim estiu, com va fer Canet d'en Berenguer. Aquest era el primer any en què el volíem tindre en marxa tant de temps i hem volgut seguir amb el pla inicial".