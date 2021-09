Els prop de 20.400 valencians que viuen en les 329 residències de majors de la Comunitat Valenciana rebran una dosi addicional de la vacuna anti covid per a completar la seua immunització contra la malaltia.

S'uneixen així als 10.000 pacients trasplantats i en tractament amb monoclonals anti cd20 que ja han començat a rebre-la aquesta mateixa setmana i als prop de 27.000 valencians que van ser considerats en el seu moment com a grup d'alt risc i als quals també se'ls oferirà una tercera dosi per a completar la pauta: pacients de càncer, en hemodiàlisi, persones amb síndrome de Down majors de 40 anys, amb fibrosi quística o amb immunodeficiències primàries o VIH.

En total, seran prop de 60.000 els valencians que rebran aquesta dosi addicional seguint l'acord emés ahir per la Comissió de Salut Pública que va recollir la petició del Consell Interterritorial d'inocular residents i pacients de càncer, i la va ampliar a tot el grup considerat en el seu moment com a d'alt risc (G7) per altres patologies cròniques.

La Conselleria de Sanitat té ja clar qui ha d'entrar en aquest grup de persones en les quals és convenient reforçar la immunitat i, després dels trasplantats (que van començar a vacunar-se amb la tercera dosi el dilluns), començaran a ser cridats els altres 27.000 pacients de risc sense solució de continuïtat.

D'aquesta manera, els pacients amb càncer hematològic; els de càncer en algun òrgan que estiguen en quimioteràpia o tinguen metàstasi o que estiguen rebent radioteràpia; els pacients en hemodiàlisi, i els que tinguen immunodeficiències primàries seran contactats pels serveis de Medicina Preventiva i, probablement, passaran a vacunar-se bé en els hospitals o en els vacunòdroms que estaran oberts fins a final de mes. La tercera dosi entre els majors en residència sembla que es retardarà —excepte nova ordre— fins al 4 d'octubre i serà, com ja es va fer en el seu moment, en les mateixes residències.

Immunitat completa

L'objectiu d'aquesta dosi addicional és el d'assegurar que aquests dos col·lectius desenvolupen una immunitat completa, ja que uns (pels tractaments farmacològics que reben o per una malaltia de base) i altres (per la deterioració que causa l'edat en els seus sistemes immunes) estan més exposats a una covid-19 greu, malgrat tindre dues dosis, ja que les seues defenses han reaccionat de manera parcial a l'estímul de la vacuna. Amb tot, l'efecte de les dues punxades sí que s'ha pogut apreciar en aquesta cinquena onada, ja que el nombre de contagis i, sobretot, de morts entre els residents valencians ha caigut en picat.

Des de la patronal del sector s'aplaudia ahir l'arribada d'aquesta dosi addicional i es demanava, també, que es tinguera en compte les persones que van als centres de dia o que estan en habitatges tutelats o per serveis d'ajuda a domicili.