La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha afirmat aquest divendres que els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) es prorrogaran més enllà del 31 de desembre d'enguany i que incorporaran "canvis forts".

"Es prorrogaran amb una duració que permeta solvència a les empreses. El 31 de desembre és una mala data perquè és Nadal, en la campanya de Nadal. Serà una duració molt apegada al que necessiten les empreses", ha apuntat Díaz en declaracions a la Sexta recollides per Europa Press.

Encara que la ministra no ha especificat la data fins a la qual s'estendran els ERTO, els sindicats ja han demanat en la taula de negociació que duren com a mínim fins al 31 de gener de 2022.

Díaz ha assegurat a més que el nou esquema incorporarà "canvis forts": la formació s'introduirà de manera rellevant per als treballadors que seguisquen en ERTO, com ja va avançar aquest dijous el ministre d'Inclusió, José Luis Escrivá, al mateix temps que "es modularan les normes per a aquest tram d'eixida".

"Sempre dic que l'eixida és més complexa que l'entrada. Encara que siguen xicotetes quantitats de treballadors en ERTO, és molt important com resolem l'equació d'eixida. Per tant, hi haurà canvis", ha apuntat la vicepresidenta.

Díaz ha subratllat que la taula de negociació amb els agents socials, que es va reunir ahir per a començar a negociar aquesta pròrroga, "va anar bé", i que, encara que hi ha poc de temps per a negociar, espera que s'aconseguisca un acord amb sindicats i empresaris.

Quant a la reforma laboral que també s'està negociant amb els agents socials, la vicepresidenta ha deixat clar que abans del 31 de desembre estarà llesta aquesta "gran reforma", que abordarà principalment l'estabilitat en l'ocupació, la modernització de la negociació col·lectiva i mesures de flexibilitat interna per a mantindre les empreses i l'ocupació. "Complirem amb l'acord de govern", ha subratllat.