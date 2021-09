Compromís denuncia que Renfe ha provocat un “nou dilluns catastròfic” amb la cancel·lació d’11 trens de Rodalia entre les 7 i les 12.45 hores. En un comunicat, Compromís lamenta que, a més d’aquestes cancel·lacions, altres trens han circulat amb retards d’uns 20 minuts. Segons la coalició, s’ha cancel·lat un tren Gandia-València, dos Xàtiva-València, dos València-Aldaia, un Castelló-València, dos Aldaia-València, un València-Gandia, un Gandia-València i un València-Castelló.

“La situació del servei de Rodalia de Renfe està sent insostenible. El coordinador del servei de Rodalia al territori valencià, Juan Carlos Fulgencio, sembla que està cobrant diners públics per a continuar desmantellant un servei de transport fonamental per a la ciutadania i la lluita contra l’emergència climàtica”, ha apuntat la diputada de Compromís Papi Robles. “Parlem d’una jornada laboral en què milers de persones han sigut afectades per una gestió lamentable que dia a dia ha de patir cancel·lacions, retards i problemes tècnics. Hem de recordar que això és conseqüència directa de la falta d’inversió del govern central, que en els últims 10 anys només ha executat el 0,009 % del que està pressupostat per a la rodalia valenciana, tal com expliquem en la nostra campanya trencancelado.com”, ha apuntat Robles, que ha destacat la pèrdua de més de 10 milions d’usuaris a l’any.