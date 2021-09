El sindicat CSIF ha instat la Conselleria de Sanitat a ampliar l’horari dels vacunòdroms per a poder anar sense cita prèvia a immunitzar-se contra la covid-19, ja que consideren “insuficients” els horaris anunciats per a aquesta setmana. Segons la informació feta pública per Sanitat, aquesta setmana els vacunòdroms estaran oberts aquest dimarts de matí i dijous de vesprada llevat d’alguna excepció com els espais més grans. Així, a la Ciutat de la Llum, a Alacant; el poliesportiu El Toscar, a Elx; l’Auditori i Palau de Congressos, a Castelló; o la Ciutat de les Arts i les Ciències, a València, obriran aquesta setmana hui dilluns, de 15 a 20.30 hores; dimarts, de 8.30 a 15 hores; i dijous, de 15 a 20.30 hores, cosa que han lamentat des de CSIF.

Per al sindicat, els 133 punts de vacunació de les tres províncies haurien d’obrir “com a mínim” de matí i de vesprada de dilluns a divendres, sobretot per a facilitar que augmenten les cobertures en aquelles franges d’edat en què estan més baixes, “com la de 25 a 40 anys”. El sindicat insisteix a “donar l’opció com més prompte millor al màxim nombre de població que encara no ha rebut alguna dosi, de manera que el que quede per a atenció primària a partir del 30 de setembre siga el mínim possible amb l’objectiu de no continuar sobrecarregant els centres de salut i consultoris”.

Falta d’informació

La central sindical també insisteix en el risc que puguen caducar dosis de les vacunes per no administrar-les pel fet que s’ofereix un horari molt reduït a la població. De la mateixa manera, lamenta la falta d’informació a la població en general i als sindicats en particular, ja que recorda que la consellera va anunciar a principi de mes que els punts de vacunació romandrien oberts fins al dia 30, sense especificar que la majoria de dies del mes estarien tancats. Això provoca que hi acudisquen usuaris i no els troben operatius, perquè per a assegurar-se de quins dies estan oberts i a quina hora, cal buscar en la web de Conselleria o telefonar al número d’atenció.

CSIF reclama que tots els punts romanguen oberts, amb un horari ampli i amb la màxima informació a l’usuari, aquesta setmana i la pròxima, i que Conselleria destine els mitjans necessaris de personal perquè es produïsca aquesta àmplia obertura i perquè es transmeta la millor informació al públic pel que fa a aquesta atenció.