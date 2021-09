Amb l’inici de curs, Levante-EMV reprén també els Fòrums d’Economia Comarcal amb un debat organitzat per la delegació de l’Horta, en col·laboració amb l’Ajuntament de Mislata. “El futur del transport metropolità” és el títol de la jornada, que tindrà lloc el dia 22 de setembre, a les 9.30 hores, al Centre Social la Fàbrica del municipi de l’Horta Sud.

Els Fòrums d’Economia Comarcal compten a l’Horta amb el patrocini de Caixa Popular i l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (Emtre). A més, en els debats organitzats a les diferents comarques la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) facilita el seu patrocini i expressa les seues posicions. A aquest grup de patrocinadors se suma a partir d’ara À Punt. De fet, la televisió autonòmica s’incorpora com a coorganitzadora en el debat de Mislata, en el qual s’aborda el que possiblement és l’assumpte més candent a l’àrea metropolitana de València: el transport públic.

En el context de la Setmana Europea de la Mobilitat, s’analitzarà a Mislata el model actual de transport metropolità a València i l’Horta, constituït bàsicament per la xarxa ferroviària d’FGV i les diferents línies d’autobusos, així com el servei privat de taxi, amb les carències i els avantatges que presenta, i es formularan propostes de futur.

Per això, hi haurà una ponència inaugural a càrrec del director de l’Autoritat del Transport Metropolità de València, Manuel Martínez Grau.

Posteriorment, es desenvoluparà una taula redona en la qual participarà la gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzatto, màxima responsable de mode de transport que està cridat a liderar una nova forma de mobilitat vinculada a la sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

Per part de les administracions locals i comarcals, a més de l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, s’ha convidat a participar-hi representants de les comarques de l’Horta i el Camp del Túria, a través de les corporacions Mancomunitat de l’Horta Sud, Pactem Nord i Mancomunitat del Camp de Túria.

I en el terreny ciutadà, hi estarà present la Plataforma pel Transport Públic de l’Horta Sud, una de les entitats més reivindicatives de la comarca en l’última dècada, així com representants de l’empresariat, ja que un dels grans problemes de comunicació amb transport públic és el dels polígons. Completaran el grup dirigents del sector d’empreses del servei de taxi.

Un problema enquistat

Ajuntaments de l’Horta i entitats ciutadanes fa anys que assenyalen que el transport metropolità pateix una falta de planificació global amb caràcter de futur i no està ajustat a les necessitats actuals, bàsicament perquè la major part dels contractes d’autobusos fa més d’una dècada que estan caducats. També s’analitza a la comarca que és un transport radial, pensat per a connectar les ciutats i els pobles amb la capital, València, i amb poca interconnexió local. La falta d’integració tarifària o la falta de freqüències de metro són unes altres de les crítiques.

No obstant això, i mentre es tramita la licitació de tots els nous contractes, que inclouen noves línies i trajectes, així com ampliació d’horaris, la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha optat enguany per implantar ja algunes millores, a través de les línies llançadora, que connecten ciutats amb polígons industrials, universitats o hospitals.

Els Fòrums d’Economia Comarcal s’han implantat a l’Horta en l’exercici de 2021. En les primeres sessions es van abordar problemes com el dels residus, a través d’una jornada sobre “Reptes de l’economia circular” en col·laboració amb l’Emtre, celebrada al Club Diario Levante, i els models de participació ciutadana i governança participativa, com la jornada que es va desenvolupar a Quart de Poblet. I ja se’n programen altres per als pròxims mesos amb nous temes d’interés comarcal.