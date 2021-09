Els botellots tornen a ballar-la. El cap de setmana passat, centenars de joves es van concentrar en la zona de Blasco Ibáñez i Hondures, però aquesta no va ser l’única zona “ocupada”. Els veïns de Russafa també han alertat de botellots aquest cap de setmana en la zona de Regne de València amb Peris i Valero. “Això no es pot aguantar. Tenim escàndol tots els dies. Els xavals tenen menys de 15 anys”.

“Compren la beguda en el bar de baix de la meua casa i després es concentren a la porta del col·legi de Loreto”, assegura un veí del barri de Russafa. Com es pot veure en el vídeo, les imatges mostren els joves cantant i cridant a les portes del col·legi divendres passat.

“Deixen el carrer ple de botelles i gots i fins i tot entren al portal”

La problemàtica està servida. Amb la fi del toc de queda, molts joves, la majoria estudiants, es reuneixen a les portes d’un bar a l’avinguda Regne de València, 85. Allí compren la beguda fins que l’amo del bar tanca les portes del local. Aleshores els joves travessen el carrer i s’assenten a les portes del col·legi Nuestra Señora de Loreto. “Això no es pot permetre. Ens hem queixat moltes vegades els veïns. El president de la comunitat ha parlat en diferents ocasions amb l’amo del bar. Però no canvia res. No ens fa cas i així no podem seguir. Divendres, l’escàndol era insuportable. Deixen el carrer ple de botelles, gots, i fins i tot entren al portal. Ja no sabem què fer. Hem telefonat a la Policia, però no venen”, explica el veí.

A més del soroll i l’escàndol fins a altes hores de la matinada, els veïns denuncien el fem i les deixalles al matí. “De matí, el portal està ple de botelles, litrones, gots, orines i m’he arribat fins i tot a trobar el retrovisor del cotxe trencat. Entenc que feia molt de temps que estaven tancats i que han de fer caixa, però aquesta no és la millor manera”, explica.