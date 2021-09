Sense temps per a digerir el títol que va aconseguir diumenge passat a Tenerife, el València Basket afronta la cita més important d’aquest inici de temporada. I és que, encara que guanyar la Supercopa i obrir les vitrines del club al primer títol nacional ha suposat una gran alegria, la veritat és que bona part del curs depén del que succeïsca a Schio aquests pròxims dos dies. No en va, certificar la primera presència de l’equip en l’Eurolliga Femenina forma part del full de ruta d’un projecte que no ha deixat de créixer i fer passos avant.

“Aquest és l’objectiu principal ara mateix. La Supercopa per a nosaltres era important, però l’Eurolliga ho és encara més, perquè, al remat, decideix un poc tota la temporada”, confessava a SUPER Ángela Salvadores. Per a l’única incorporació taronja de l’estiu, “seria molt bo i molt important per al club jugar l’Eurolliga”. Per a això, caldrà superar una fase prèvia que es preveu molt complicada i a la qual s’arriba sense tot just descans, després d’un cap de setmana molt exigent. De fet, les valencianes s’estrenen aquesta mateixa vesprada davant de l’amfitrió, el Famila Schio italià, abans d’enfrontar-se dijous al Bourges Basket francés. “Serà molt difícil, perquè els dos rivals són equips històrics de l’Eurolliga, sempre la juguen i per a ells seria molt estrany haver de jugar l’Eurocopa”, va destacar l’escorta asturiana, que va advertir que “s’hi estaran preparant molt a consciència, però nosaltres també, així que al final serà una guerra. Els tres equips mereixem jugar l’Eurolliga, però només podrà fer-ho un. Serà dur, però esperem aconseguir-ho”.

En termes molt semblants es va expressar en Levante TV la seua companya Leticia Romero, que considera que “serà molt dur”. “Serà una guerra, som conscients d’això i hi estem preparades”.

Però més enllà de les lògiques qüestions tàctiques o físiques, hi pot jugar un paper clau la inèrcia i injecció de moral que va suposar la victòria de diumenge contra el Perfumerías Avenida. “Intentarem arribar al partit amb la millor forma física possible, amb màxima motivació i mentalitat després d’un títol i amb consciència que és un repte encara més exigent que el que acabem de superar”, va confirmar Rubén Burgos, que segueix sense poder comptar amb Rebecca Allen, en el play-off de la WNBA.

L’experiència del rival

El Beretta Famila Schio té una llarga tradició en competicions europees. En els últims anys ha anat alternant l’Eurocopa i l’Eurolliga. La temporada 2006-2007 va alçar el seu primer i únic títol d’Eurocopa i ha arribat dues vegades als quarts de l’Eurolliga. Dins de les seues fronteres té, en el seu palmarés, un total de 10 lligues, 12 copes d’Itàlia i 11 supercopes. “Tenen jugadores expertes, en l’interior la referència és Gruda. Intentarem tindre plans amb elles. És un equip que s’ha reforçat en la línia exterior amb tiradores i el seu entrenador atresora experiència en Eurolliga”, va advertir Burgos, que, després del duel de hui, haurà de preparar el partit també decisiu de dijous.