La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública desplaçarà sengles unitats mòbils de vacunació als partits Llevant UE-RC Celta de Vigo, previst per a hui dimarts a les 22.00 hores al Ciutat de València, i al Vila-real CF-Elx CF que tindrà lloc demà dimecres a l’estadi de la Ceràmica a les 22.00 hores.

A València, l’equip mòbil se situarà aquesta vesprada-nit a la porta del “raconet” de l’estadi del Llevant per a facilitar la immunització de totes aquelles persones que estiguen pendents de vacunar-se, aprofitant l’afluència de públic. Es tracta d’una zona coberta on professionals i aficionats podran aixoplugar-se en cas de pluja. L’horari previst per a la vacunació sense cita al Ciutat de València és de 19 a 21.30 hores.

A Vila-real, el punt de vacunació se situarà demà dimecres dins de l’estadi de la Ceràmica, també en previsió de possibles condicions meteorològiques adverses, entre les 18.30 i les 21.30 hores.

Aquestes accions s’emmarquen dins de l’estratègia que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública està desenvolupant en la fase final de la campanya de vacunació per a repescar totes aquelles persones que no han pogut o no han volgut vacunar-se fins ara. El cap de setmana passat es van desplaçar equips mòbils de vacunació als partits Elx-Llevant i València-Reial Madrid per a immunitzar sense cita. Hui i demà és el torn del Llevant UE-RC Celta de Vigo i del Vila-real CF-Elx CF.

Amb idèntic objectiu, la Conselleria de Sanitat està vacunant sense cita en els 133 punts de vacunació massiva. En les dues primeres setmanes amb doble modalitat de vacunació (en obert i programada), quasi 26.000 persones s’han vacunat sense cita prèvia.