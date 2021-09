La diversió i l’entreteniment del programa “Espai gran” d’Almussafes tornen a la Llar dels Jubilats de la població gràcies a la posada en marxa d’una nova temporada de la iniciativa. Les activitats es desenvoluparan els dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.30 a 12.30 hores i seguint tota la normativa anti covid. L’Ajuntament manté també aquest curs, per al qual ja hi han confirmat l’assistència 15 persones, el servei de transport fins a la infraestructura. Ahir, dilluns 20 de setembre, es va inaugurar la nova temporada amb la presència de l’alcalde, Toni González, i de la regidora de Majors, Paqui Oliver.

Ahir es van reprendre, a la Llar dels Jubilats d’Almussafes, les sessions del programa “Espai gran”, amb el qual la Regidoria del Major cerca potenciar les relacions socials i lluitar contra la soledat mitjançant diferents activitats a fi d’aconseguir un envelliment saludable, actiu i participatiu de la gent gran de 70 anys. L’alcalde, Toni González, i la regidora de Majors, Paqui Oliver, van donar la benvinguda a les primeres 15 persones inscrites i els van animar a gaudir al màxim de l’experiència.

“Sempre ho dic, però és la veritat. Per a mi, aquest programa és una de les joies que tenim en aquesta àrea municipal, perquè brinda a la ciutadania d’aquesta franja d’edat l’oportunitat de sentir-se acompanyada, escoltada, entretinguda i integrada en un grup en el qual es valora tot el que aquestes persones han aportat a la societat, i això és molt important”, assenyala Oliver.

En les sessions, que es duen a terme els dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.30 a 12.30 hores, es proposen tallers de manualitats, xarrades disteses sobre diferents temes i celebracions especials en festes rellevants com el Nadal, les Falles o la Pasqua. “En totes aquestes reunions s’apliquen rigorosament els protocols per a evitar els contagis per covid-19, per la qual cosa anime les persones interessades a incorporar-se a aquest preciós projecte”, comenta la regidora.

Les inscripcions continuen obertes i poden tramitar-se tant presencialment, a l’Oficina d’Atenció al Major, com per telèfon (96 178 39 91, ext. 2606). Aquelles persones que ja hi van participar el curs anterior i desitgen continuar fent-ho, no han de tornar a inscriure’s, recorden des del consistori.