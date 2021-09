La predicció meteorològica per a les pròximes hores a la Comunitat Valenciana preveu, de nou, tempestes i arruixades en alguns punts del territori, especialment en la costa. De fet, es troben en alerta groga diverses comarques del sud de la província de València i el nord d’Alacant. Especialment, la Marina, la Safor i part de la Ribera.

La predicció de l’oratge per a hui, dimarts 21 de setembre, a la Comunitat Valenciana, preveu màximes que no superaran els 25 graus i cels parcialment coberts que aniran cobrint-se cada vegada més a mesura que avance la vesprada. Les dades amb què treballa l’AEMET estimen una baixada notable de les temperatures que serà més evident per les tempestes que podrien formar-se pràcticament en tot el territori.

En principi, no s’esperen arruixades fortes com les que s’han registrat les últimes setmanes, però sí que es preveuen pluges a València i a l’àrea metropolitana, així com en quasi tota la franja litoral, sobretot a la vesprada.

On plourà?

Les prediccions meteorològiques semblen confirmar que el dia estarà passat per aigua en quasi totes les comarques. Podrien formar-se xicotetes tempestes en quasi qualsevol racó de la geografia valenciana, encara que l’AEMET considera que aquestes es produiran de segur en les zones costaneres. Especialment a la Marina, les comarques centrals, l’interior de Castelló, la Ribera i part de la Safor. Sembla segur també que la capital i l’àrea metropolitana registraran tempestes i pluges a la vesprada.

No obstant això, i segons l’AEMET, la pitjor part arribarà demà. L’agència declararà el nord de la província de Castelló en alerta taronja per risc d’aiguarrades fortes i mantindrà en alerta groga pràcticament tot el litoral de les províncies de Castelló i València.

L’oratge per a demà dimecres

Cels de nou coberts i temperatures suaus, però amb pluges més abundants i localment fortes en alguns punts de la costa de la província de València i especialment del nord de Castelló.