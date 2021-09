Un total de 4.041.059 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana. A més, en aquests moments tenen la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; la dosi única de Janssen i una dosi de qualsevol vacuna en les persones amb antecedents d’haver passat la covid) 3.923.634 persones. Per la seua banda, s’ha administrat un total de 2.068 dosis de reforç a persones amb patologia de risc i persones majors institucionalitzades.

D’altra banda, la Conselleria ha notificat, des de l’última actualització, 261 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens. Amb aquests casos nous, la xifra total de positius se situa en 508.527 persones. Els casos nous per províncies en són 44 a Castelló (52.786 en total); 111 a Alacant (186.373 en total) i 106 a València (269.366 en total). Encara hi ha 2 casos no assignats.

A més, s’han registrat 351 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 509.430 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 53.121 a Castelló, 185.948 a Alacant i 270.304 a València. El total d’altes no assignades es manté en 57.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 188 persones ingressades, 59 d’elles en l’UCI: 31 a la província de Castelló, 6 en UCI; 79 a la província d’Alacant, 26 d’elles en l’UCI; i 78 a la província de València, 27 d’elles en UCI.

A més, s’ha registrat 1 defunció (d’agost), per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia se situa en 7.767: 842 a la província de Castelló, 2.973 a la d’Alacant i 3.952 a la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 2.782 casos actius, la qual cosa suposa un 0,54 % del total de positius.

Des de l’última actualització, no s’han registrat brots amb 10 o més casos associats.