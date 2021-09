Amb motiu de la celebració del Dia Internacional Sense Cotxe, Compromís ha volgut visibilitzar el negligent servei de Rodalia valencià, gestionat per Renfe, amb el repartiment de més de 2.000 fullets informatius davant de diferents estacions de tren. El repartiment s’emmarca dins de la campanya “Tren suprimit” que defensa el dret de les valencianes i els valencians a tindre un servei de Rodalia digne.

“Estem parlant del mitjà de transport públic més utilitzat per la ciutadania valenciana i el més abandonat pel Govern central”, ha recordat el síndic de Compromís a les Corts, Fran Ferri, que ha denunciat la cancel·lació de més de 529 trens de Rodalia només en el territori valencià durant l’estiu.

“Hui, dia sense cotxe, no té cap sentit veure el Govern central promovent la mobilitat sostenible mentre suprimeix trens de Rodalia cada hora. El Ministeri de Transport ens ha promés moltes vegades milions d’inversions, tal com es reflecteixen en els pressupostos generals de l’Estat cada any, però després tot queda en la lletra morta perquè l’execució d’aquestes inversions no arriba al 0,009 %”.

“Des de les Corts ja hem presentat diverses iniciatives per a reclamar la transferència del servei de Rodalia a la Generalitat Valenciana. Si des de Madrid no volen o no saben gestionar la nostra rodalia, doncs ho farem des d’ací, amb polítiques de proximitat que ens asseguren tindre un servei digne amb més freqüències, línies noves i que permeta crear una xarxa de transport públic amb una targeta única que integre tots els mitjans de transport valencians, tren, metro, tramvia, autobús i bicicletes”, ha defensat Ferri.

Per la seua banda, la diputada de Compromís, Papi Robles, ha denunciat el greuge comparatiu que pateix la rodalia valenciana amb les inversions en alta velocitat: “Estem parlant que Renfe inverteix 98 euros per usuari en trens d’alta velocitat i 0,015 euros en el servei de Rodalia, una situació injusta que atenta, a més, contra el servei de ferrocarril més important i sostenible, no només perquè ajuda a vertebrar els nostres municipis, sinó perquè, a més, és un transport públic fonamental en la lluita contra l’emergència climàtica”.

“Estem en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i és responsabilitat del Govern central oferir una alternativa digna de transport públic per a desincentivar l’ús del cotxe privat i ajudar en la descarbonització del nostre planeta, tal com està fent, per exemple, el govern de Joan Ribó a la ciutat de València”, ha reivindicat Robles.

Pack de la paciència

Amb l’objectiu de fomentar que les persones usuàries reclamen els seus drets a Renfe, la coalició sortejarà el que ha denominat com el “pack de la paciència”, que contindrà un llibre i una targeta per a descarregar música amb què amenitzar les llargues esperes en les andanes pels continus retards i les cancel·lacions de trens, així com un bloc de fulls de reclamació i les instruccions per a presentar-los en les finestretes de les estacions.