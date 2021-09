Una dotzena de senglars van recórrer, la matinada de dimarts, diversos carrers de Carcaixent. Ho van confirmar l’Ajuntament, la Policia Local i veïns que ahir es van veure sorpresos per l’aparició sobtada d’un ramat de porcs salvatges.

El grup de senglars hi va entrar per la part del barranc pròxim al col·legi públic Francesc Pons i va recórrer alguns carrers del municipi fins a diluir-se novament en els camps. Aquest fet, encara que puga semblar anòmal o insòlit, s’ha convertit en els últims anys en un esdeveniment habitual en algunes poblacions de la Ribera davant de la gran expansió que estan tenint aquests animals. La població de senglars s’ha multiplicat i la seua presència ja resulta comuna en moltes zones rurals.

La massiva proliferació d’aquesta espècie animal es deu a l’absència de depredadors i a la seua taxa de reproducció, que és tan elevada que supera àmpliament els nivells de mortalitat, per la qual cosa la seua presència cada vegada més freqüent suposa un maldecap per als camps de cultiu pròxims a les zones muntanyenques en les quals solen refugiar-se, on busquen aliments i aigua.

El sector agrícola és un dels que més està patint l’activitat d’aquest tipus de fauna. Els camps arrapats i les arrels dels arbres danyades són imatges que cada vegada es repeteixen amb més freqüència.

La nombrosa presència dels senglars en el territori no només provoca continus desperfectes en els camps, i ara també en les collites, sinó que, a més, suposa un gran risc d’accidents en les carreteres.

Aquests animals fan llargs desplaçaments nocturns en els quals creuen tant camins rurals com carreteres amb gran densitat de trànsit, on moltes vegades apareixen per sorpresa i els conductors no tenen marge de maniobra per a reaccionar adequadament. Sense anar més lluny, l’any passat, un matrimoni d’Alzira va patir un accident greu quan la seua motocicleta va col·lisionar amb dos senglars que havien envaït la carretera CV-50 de manera sobtada.

Els albiraments d’aquests animals en nuclis urbans han deixat de ser anecdòtics i s’han convertit en un problema de seguretat ciutadana. En l’últim any, fins i tot, s’han pogut veure alguns exemplars prop de la mar. Al març es va albirar una cria de senglar al passeig marítim del Perelló.

Testimoniatges gràfics

Davant de la impactant imatge visual que tenien davant dels seus ulls, alguns veïns de Carcaixent van decidir gravar l’aparició dels porcs salvatges. En un dels vídeos, difós per la Policia, s’aprecia com corren en grup a gran velocitat pels carrers del poble.

Aquesta situació reviscola el debat sobre la falta de mesures per a combatre la plaga d’aquesta fauna salvatge. Segons els experts, la limitació de l’activitat de les associacions de caçadors a causa de la pandèmia ha propiciat que es propague la presència de senglars a la comarca.

A més de l’absència del seu principal depredador (la caça), els senglars es beneficien també del major abandó dels camps, en els quals proliferen els matolls, llocs idonis per a refugiar-se.

De fet, en municipis com Sumacàrcer, les societats de caçadors ja estan tramitant els permisos necessaris per a organitzar ganxos (xicotetes batudes en què pot participar un màxim de quinze escopetes) amb els quals esperen pal·liar la presència exagerada de porcs salvatges al municipi.