La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha posat en marxa, en el marc del conveni amb Turisme Comunitat Valenciana, la segona edició de la campanya “Músics amb denominació d’origen – Circuit de concerts per al foment del turisme a la Comunitat Valenciana”, amb la finalitat de fomentar i incentivar el turisme a la nostra comunitat a conseqüència de la crisi generada per la covid-19.

La campanya consisteix en la celebració de més de 70 concerts de grups de xicotet format (grups de cambra, big bands, quartets, etc.) procedents de les societats musicals federades, que se celebraran fins al pròxim 31 d’octubre de 2021 al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu d’oferir una agenda cultural i, així, aportar al posicionament turístic de l’any 2021.

Aquest cicle, que ja s’ha iniciat amb èxit amb la celebració de 19 concerts durant l’estiu, continuarà aquesta setmana amb actuacions repartides per tot el territori de la Comunitat. Com a exemple, la Vila Joiosa, Benidorm, Sumacàrcer, València, Manises i Elda seran les pròximes ciutats i municipis que acolliran concerts dins d’aquesta campanya.

La programació completa de “Músics amb denominació d’origen – Circuit de concerts per al foment del turisme a la Comunitat Valenciana” pot consultar-se en el web de l’FSMCV (www.fsmcv.org).

Per a la presidenta de l’FSMCV, Daniela González, aquest cicle de concerts “suposa un impuls molt important al turisme cultural protagonitzat per les nostres societats musicals, que contribueixen a posicionar la marca Comunitat Valenciana com a destinació musical de referència, al mateix temps que reforcem l’activitat de les nostres entitats, tan minvada a conseqüència de la pandèmia”.

Aquest circuit de concerts s’emmarca dins del projecte general “Comunitat Valenciana, Terra de Música” que l’FSMCV va posar en marxa, al costat de Turisme Comunitat Valenciana, en virtut del conveni de col·laboració subscrit entre totes dues entitats. La finalitat d’aquest conveni és convertir el patrimoni de les societats musicals en un impuls cultural i turístic per a ajudar a reforçar la imatge de la Comunitat Valenciana com a destinació segura en temps de la covid-19, al mateix temps que millorar la seua imatge com a punt turístic sostenible i reforçar l’hospitalitat com a valor competitiu i diferencial d’aquest territori.