La processó cívica del 9 d’Octubre ja té portadora de la senyera: Pilar Bernabé.

És la quarta tinenta d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Emprenedoria i regidora d’Esports i Majors.

Li tocava al Grup Municipal Socialista i tots els predicaments i les lògiques assenyalaven Bernabé, que forma part del grup des de l’any 2011, en una primera legislatura com a assessora —li va faltar molt poc per a ser regidora en les eleccions d’aquell any— i com a membre important de l’equip de govern des de 2015. Durant aquest període ha intervingut en la preparació dels anteriors banderers socialistes (Salvador Broseta, Joan Calabuig i Sandra Gómez) i, a més, és la responsable de fer el seguiment a Cultura Festiva en el partit (hauria sigut la regidora de Festes si el PSPV s’haguera imposat a Compromís en les eleccions municipals).

Es tracta, a més, d’una regidora amb molt bona imatge dins de l’equip de govern, del qual és considerada una treballadora nata. A més, la seua participació tindrà un component especialment emotiu, ja que és la següent del grup en ordre d’antiguitat després de la defunció de Ramón Vilar.

ÚLTIMS BANDERERS

Aquests són els regidors que han portat la senyera des del canvi de govern a l’Ajuntament:

2015: Joan Ribó (Compromís)

2016: Fernando Giner (Cs)

2017: María Oliver (VeC)

2018: Sandra Gómez (PSPV)

2019: María José Catalá (PP)

2020: Narcís Estellés (Cs)

2021: Pilar Bernabé (PSPV)