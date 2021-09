Ja havien advertit de la seua intenció de començar com més prompte millor amb les dosis de reforç de la vacuna contra el coronavirus entre els residents en centres geriàtrics. La Conselleria de Sanitat acaba de confirmar que des d’ahir ja s’estan administrant aquestes dosis en residències per a majors de la Comunitat Valenciana.

Des del departament d’Ana Barceló no han volgut deixar passar més dies i han aprofitat les dosis de vacuna disponibles per a iniciar la vacunació amb la tercera dosi en aquests centres, tal com ha aprovat l’estratègia de vacunació del Ministeri de Sanitat.

L’objectiu d’aquesta tercera dosi és aconseguir un reforç immunològic entre els pacients més majors i, alhora, els més vulnerables davant d’una hipotètica infecció per coronavirus. El Ministeri va decidir donar llum a la tercera dosi després de comprovar com la quantitat d’anticossos en la sang dels ja vacunats començava a disminuir després de diversos mesos des de l’última dosi.