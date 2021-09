El moviment ecologista ha convocat per a demà divendres una vaga general pel clima en un intent de conscienciar la població —i, en particular, de mobilitzar la gent jove— de la necessitat de revertir el canvi climàtic que condueix al “desastre”, una jornada en la qual se celebraran manifestacions per tot el món i que a la Ribera comptarà amb actes a Alzira, Sueca i Corbera. En el cas d’Alzira, s’ha convocat una concentració a les 19 hores, amb mascareta, en la qual els participants s’ordenaran de manera que es mantinga 1,5 metres de distància.

D’altra banda, la Ribera en Bici-Ecologistes en Acció va aprofitar ahir el Dia Mundial sense Cotxes per a convidar els ciutadans a deixar els vehicles a casa i desplaçar-se a peu, amb bici o en transport públic. A la vesprada van celebrar un passeig amb bicicleta que va eixir de la plaça Major.