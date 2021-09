La nova normalitat està més a prop: el Consell ha anunciat noves mesures de desescalada per a tota la Comunitat Valenciana a partir del dimarts 28 de setembre, ja que les que hi ha en vigor acaben el dilluns 27. Aquesta nova flexibilització per a tota la Comunitat Valenciana consistirà en la modificació dels horaris d’obertura de la restauració així com els aforaments, a més d’obrir-se un diàleg amb els sectors afectats per a tractar que “la normalització siga efectiva”. Fins dilluns, els bars han de tancar a les 00.30 hores, mentre que les discoteques abaixen la persiana a les 3 de la matinada, encara que el sector va exigir ampliar aquest horari almenys fins a les cinc de la matinada amb la recuperació de la pista de ball. De moment encara no s’ha convocat la Comissió Interdepartamental que aprovarà aquesta nova flexibilització. L’última vegada això es va produir el mateix dia en què vencien les restriccions, el 6 de setembre.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha llançat un missatge esperançador: “S’ha obert ja la porta de l’esperança. Estem en condicions, amb el 90 % de la vacunació amb doble pauta, de començar una obertura progressiva que ens porte a la normalització de la societat”. Així ho ha manifestat durant la clausura de la reunió conjunta del comité executiu i la junta directiva de la Confederació Empresarial Valenciana, en la qual ha participat al costat del president de la CEV, Salvador Navarro.

No obstant això, el president ha matisat que “encara falten uns quants dies. Hem de consolidar la situació”. Aquest avanç repercutirà positivament en altres àrees com l’econòmica; és més, Puig insisteix que “la Comunitat Valenciana està en condicions immillorables no només de recuperar-se, sinó d’avançar”.

Puig ha valorat la cohesió de la societat valenciana i la corresponsabilitat dels ciutadans, la qual cosa ha contribuït al fet que la Comunitat Valenciana se situe com una de les regions amb l’índex més alt de vacunació del món.

A més, ha assenyalat que actualment la incidència acumulada està prop d’arribar als 50 contagis per cada 100.000 habitants, cosa que permetria passar a un risc baix, i que la xifra de persones hospitalitzades se situa per davall de 200. Amb aquestes dades, el president ha mostrat la seua esperança d’arribar al 9 d’Octubre amb la “màxima normalitat possible”.

Respecte a la taxa turística, un dels temes que aquests dies ha dividit el Botànic, ha ratificat que “no és el moment d’obrir debats i ha mostrat el seu suport al sector turístic”.

Sobre el debat fiscal, ha assegurat que és necessari un estat del benestar fort i que, amb aquest Consell, un milió i mig de valencians paguen menys impostos.