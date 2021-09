Una aiguarrada d’intensitat torrencial va dibuixar anit una inusual estampa a Xàtiva amb diversos carrers inundats i vehicles atrapats a conseqüència de les acumulacions, que van obligar els serveis d’assistència a atendre més de 40 incidències de diferent índole i gravetat.

Els pluviòmetres van registrar 102,4 litres per metre quadrat a la capital de la Costera, dels quals 66,6 litres van caure en l’interval d’una hora i 40,8 litres en tot just mitja hora, segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia.

L’episodi de fortes pluges, molt localitzat, va obligar el Consorci Provincial de Bombers a atendre una vintena d’avisos en poc de temps. Diverses dotacions es van mobilitzar per a ajudar els conductors de vehicles atrapats i retirar l’aigua acumulada que va negar baixos, aparcaments, trams de calçada i vies de pas subterrani i que va deixar carrers impracticables en bona part de la ciutat, especialment en l’entrada principal i la part baixa. Una altra de les intervencions dels efectius es va produir al pati interior d’una residència d’ancians.

Des de primera hora del matí, els operaris municipals de l’Ajuntament de Xàtiva treballen per restablir la normalitat als carrers. Hui ha començat el dia amb el pas inferior de l’avinguda Virrei Lluís Despuig (als voltants de la plaça de bous) tallat al trànsit. L’alcalde, Roger Cerdà, ha cridat a extremar les precaucions, principalment en els desplaçaments per carretera i les vies subterrànies de la ciutat, en les quals s’estan duent a terme tasques de neteja i d’adequació.

D’altra banda, la Casa de la Cultura de Xàtiva ha hagut de tancar hui les portes a conseqüència dels problemes generats per la pluja torrencial, principalment en el Saló Noble i la Sala de Columnes. En l’interior de l’edifici s’estan escometent tasques de neteja i l’avaluació dels danys. Igualment, el consistori ha hagut d’atendre també incidències per l’entrada d’aigua en centres educatius, així com en els principals camins del terme.

En el disseminat de Bixquert, d’altra banda, s’ha tancat al pas el camí Pinyana a l’altura del número 26 a causa del despreniment d’uns metres d’un talús que obstaculitza el camí.

Segons expliquen fonts del Consorci Provincial de Bombers, els principals problemes per la pluja torrencial es van registrar entre les 23 hores i les 3 de la matinada, encara que posteriorment s’han continuat fent intervencions, ja de menys importància. A més de Xàtiva, els bombers també van rebre avisos per pluges a l’Alcúdia de Crespins, la Llosa de Ranes i Gandia.