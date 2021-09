El temporal colpeja tot el litoral de Dénia (hi ha bandera roja en totes les platges, excepte al Raset i la Marineta Cassiana, on oneja la groga) i les ones estan posant a prova els murs que s’hi han construït per a protegir les cases de primera línia en la desapareguda platja de les Deveses. La mar carrega directament contra aquests parapets. Ja fa temps que ací no queda gens ni mica d’arena entre la mar i els habitatges. Els murs, que hi actuen com un dic, aguanten l’impacte, però el perill és que ocórrega el que ocorre sempre, que la mar els soscave. Aquests parapets se solen construir inclinats per tal que trenquen les ones. Però aquests murs són verticals i les ones hi colpegen de ple.

Els veïns demanen des de fa anys que es duga a terme el projecte de regeneració. El Ministeri per a la Transició Ecològica hi treballa. El projecte preveu construir tres espigons que s’endinsaran en la mar (el més llarg, en forma de ‘L’, serà de 500 metres, dels quals 410 apuntaran sobre l’aigua). Després s’hi abocaran 600.000 metres cúbics d’arena. Però mentre arriba l’obra, els temporals continuen amenaçant les cases de primera línia. La borrasca Gloria de gener de 2020 ja va causar grans danys en aquests habitatges. Els amos els han reparats i han reconstruït el parapet, que és l’única cosa que separa les cases de la fúria de la mar.