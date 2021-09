A penes set dies després que les autonomies arribaren a un acord, la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 ha començat a inocular-se en les residències d’ancians de la C. Valenciana. En total, més de 20.300 majors que viuen en alguna de les 329 residències de les tres províncies rebran aquesta dosi de reforç, amb la qual els experts esperen elevar la seua resposta immune contra el coronavirus.

El procés va començar ahir dimecres després d’una reunió de coordinació, dimarts a la vesprada, en la qual es va avisar que anaven a començar a enviar-se vials a les residències. Aquesta vacunació extra podria concloure a finals d’aquesta setmana, segons van explicar fonts de la patronal AERTE, que van aplaudir ahir la mesura. En aquesta ocasió sí que s’ha comptat amb el personal dels centres per a dur a terme la vacunació dels majors.

La Conselleria de Sanitat tenia clar que no esperaria a principis d’octubre —tal com va suggerir la ministra de Sanitat, Carolina Darias— ni al tancament dels vacunòdroms per a donar la tercera dosi en residències i, una vegada va tindre l’aprovació del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i de la Comissió de Salut Pública, es va començar a treballar en l’organització per a començar com més prompte millor. La tercera dosi també s’està inoculant als 40.000 valencians considerats col·lectiu de risc.

Reforçar la immunitat dels majors en residències està sobre la taula des que, a principis de mes, el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglés) i l’Agència Europea del Medicament (EMA) demanaren posar com més prompte millor aquesta dosi extra a les persones immunodeprimides i que es considerara també fer-ho als majors fràgils, “en particular aquells que viuen en ambients tancats com ara les residències”. Els experts assenyalen que aquesta decisió es pren sobre la base de la capacitat inferior dels ancians a generar protecció després de vacunar-se, ja que el sistema immune es deteriora amb l’edat —l’anomenada immunosenescència— i que, en els ambients tancats, com les residències, la transmissió funciona millor. Així ho confirma el Ministeri, que recorda que els interns “són, la majoria, persones fràgils d’edat avançada i amb pluripatologies, a més de tindre més risc d’exposició i de transmissió dins de la institució, cosa que desencadena brots”.

Sanitat, mitjançant la fundació d’investigació Fisabio, està desenvolupant un estudi en residències que determinarà si la protecció que dona la vacuna contra les formes greus de la malaltia decau amb el temps. Si fora així, obriria la porta a dosis de reforç en altres col·lectius.

Mentre s’obrin vies per a aquestes terceres dosis, la campanya de vacunació per grups d’edat segueix avant. El 87,2 % de la població major de 12 anys ja compta amb la pauta completa després que, des de dilluns, s’hagen posat 51.580 dosis més. La cobertura entre els adolescents de 12 a 19 anys arriba al 75,3 % i encara en queden 37.270 més que es van posar la primera dosi i encara han de rebre la segona. Per a aquesta setmana, Sanitat havia donat cita a 105.024 persones i continua oberta la vacunació lliure els dies en què els vacunòdroms estiguen oberts.