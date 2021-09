La denúncia d’uns veïns de Benissa ha tret a la llum (i, sí, la cosa va de llum) el marasme urbanístic que hi ha en la costa d’aquest municipi. Les línies elèctriques de mitjana tensió passen per damunt de cases i piscines. Les fonts municipals consultades admeten que és una situació anòmala. La cosa és discernir que va ser abans, si l’ou o la gallina. El cas és que s’han demanat llicències per a construir piscines en les quals es feia cas omís al fet que les sobrevolava una estesa. Les mateixes fonts citades adverteixen que l’Ajuntament es fia de la bona fe dels promotors i tècnics que signen aquestes sol·licituds.

Els veïns que han denunciat que hi ha nombroses piscines sobre les quals passa una línia de mitjana tensió han patit un “excés de zel” que no s’aplica a altres infractors. Ells així ho asseguren. L’Ajuntament els va donar llicència per a construir-se una piscina en un xalet que ja té uns quants anys. Es va edificar en 1974, abans que la companyia elèctrica hi col·locara la línia elèctrica. Però el seu veí els va denunciar. Així va saber el consistori que en la sol·licitud del permís d’obres s’havia omés que la piscina estaria sota els cables de la llum. L’Ajuntament va emetre una segona llicència, aquesta vegada condicionada al fet que els propietaris del xalet aconseguiren una autorització d’Iberdrola. Aquests veïns van fer les obres i el consistori els va obrir un expedient d’infracció urbanística i el va traslladar a la companyia elèctrica. Les fonts municipals consultades asseguren que no es va demanar a la companyia que tallara el subministrament del xalet, però aquesta va ser la mesura que va adoptar l’empresa de subministrament. Els veïns asseguren que no se’ls va notificar. Se’ls va tallar la llum el 10 de desembre. Però els amos estaven a Alemanya i no hi van tornar fins a principis de juny. Llavors van descobrir que no tenien llum. Asseguren que van anar fins i tot a comprar fusells i els van canviar, atés que pensaven que s’havien fos.

Fins al 27 d’agost no van aconseguir recuperar el subministrament elèctric. L’Ajuntament els va donar un colp de mà. Va traslladar a Iberdrola que deixar sense llum l’habitatge no solucionava res. La línia continuava portant tensió i electricitat i no portava el subministrament a aquesta casa.

Els veïns asseguren que mai s’ha tallat la llum a ningú a Benissa per una infracció urbanística. Adverteixen que la línia passa per damunt d’altres piscines i no se’ls ha obert als propietaris un expedient d’infracció. I sí, aquesta martingala de demanar llicència i ometre que per damunt hi ha l’estesa de mitjana tensió està generalitzada.

Aquests propietaris recalquen que l’única solució per a desembolicar aquest problema urbanístic dels cables és que se soterre la línia. També passa al costat d’arbres de jardins.