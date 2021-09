La Confederació Empresarial Valenciana (CEV) constata el creixement de l’economia valenciana, fins i tot per damunt de la mitjana nacional, al mateix temps que alerta que l’increment dels costos variables i els problemes de proveïment poden suposar un llast a la recuperació.

Així ho assenyala en l’Informe de conjuntura i perspectives econòmiques del segon trimestre de 2021 que elabora la patronal valenciana i que es va presentar en la reunió del comité executiu i la junta directiva de la patronal autonòmica que es va celebrar dijous a Alacant, segons ha informat la CEV en un comunicat.

El document assenyala totes dues circumstàncies com les principals dificultats per a la recuperació financera i patrimonial del teixit productiu de la Comunitat Valenciana, compost majoritàriament per pimes, microempreses i autònoms.

No obstant això, les previsions inicials són positives i, segons assenyala el mateix informe, “la senda positiva amb taxes altes de creixement es mantindrà en els pròxims trimestres i la recuperació general de l’economia es podria produir en algun moment del primer semestre de 2022”.

El principal impuls del creixement, en el segon trimestre de 2021, es va donar en les activitats de “comerç, transport i turisme” i, a més distància, de la “indústria manufacturera”, un avanç que se sustenta principalment en l’important creixement del consum de les cases, així com en el comportament favorable de la demanda externa.

Malgrat l’aparença de recuperació, des de la CEV matisen que gran part dels avanços trimestrals del PIB obeeixen a efectes estadístics de rebot i adverteixen que les estructures productives i els balanços empresarials encara no s’han recuperat, per la qual cosa reitera una sèrie de mesures per a consolidar les millors previsions.

Entre aquestes mesures hi ha la necessitat que les diferents instàncies de l’Administració agiliten i faciliten els tràmits i facen efectives les ajudes a empreses i autònoms, especialment, relacionades amb el Pla Resistir Plus.

També l’oportunitat única que, per a l’economia i les empreses, pot i ha de suposar el pla Next Generation EU; i la política fiscal, que, al seu judici, ha d’acompanyar la recuperació del teixit productiu i incentivar-ne la competitivitat. “No és moment d’augmentar la pressió fiscal”, defensa la patronal.