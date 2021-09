La Generalitat Valenciana sol·licitarà formalment al Govern d’Espanya la transferència de la gestió dels trens de Rodalia per a “millorar” un servei que “no funciona com hauria de funcionar” i que s’ha convertit en “un problema des de fa molts anys”. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la seua intervenció en el debat de política general que se celebra aquest dilluns.

El cap del Consell ha defensat que l’Administració autonòmica “vol el servei de Rodalia per a millorar-lo” i “amb la garantia dels recursos humans, materials i financers”. “Serà un procés llarg que iniciarem abans que acabe l’any, perquè la nostra voluntat és irreversible”, ha afirmat Puig.

A més, el president de la Generalitat ha anunciat la creació de tres línies noves de tramvia a València, així com l’establiment d’un servei nou de transport a demanda per a les comarques en risc de despoblació, que entrarà en vigor l’any que ve.

Corredor mediterrani i aeroports

Un altre dels punts que ha centrat la intervenció de Puig és la reivindicació del corredor mediterrani, un “projecte crucial” per a l’arc mediterrani i per a tot Espanya que, des de 2018, ha crescut en 233 quilòmetres. Així, malgrat que ha remarcat la connexió d’alta velocitat entre Elx i Orihuela, la licitació i pròxima adjudicació del canvi d’ample entre Tarragona i Castelló de la Plana i l’impuls “decidit” del canal d’accés a València, ha asseverat que “en absolut” és suficient per al Consell. Per això, ha reivindicat la inversió de fons europeus en trams com Xàtiva-La Encina.

Puig també ha destacat la posada en marxa dels espais econòmics empresarials amb Parc Sagunt, el model dels quals ha sigut un “èxit de gestió”. En aquesta línia també ha remarcat el projecte de la zona d’activitats complementàries de l’aeroport de Castelló.

En aquest sentit, ha avançat l’execució de 2,2 milions de metres quadrats de sòl logístic i industrial per a 2022 i ha subratllat la posada en marxa d’un centre de Formació Professional.