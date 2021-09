Un altre pas cap a la normalitat. La Conselleria de Sanitat reprendrà l’atenció presencial als centres de salut a partir del 4 d’octubre, d’ací a una setmana. La decisió del departament d’Ana Barceló suposa una tornada a la normalitat en l’atenció primària, marcada fins ara per l’atenció telemàtica mitjançant telefonades.

A partir de dilluns que ve, i segons ha anunciat també el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, totes les cites i visites al metge de capçalera es faran, per defecte, de manera presencial. Des d’aquest moment, Sanitat programarà les cites de manera presencial i només mantindrà l’atenció telemàtica a aquells pacients que la sol·liciten.

En aquests casos, no només serà la decisió del pacient, sinó també les característiques de la consulta les que determinen la idoneïtat o no d’una atenció per telèfon.

La tornada a la presencialitat en l’atenció primària arriba després de més de dos anys d’atenció telemàtica. L’avanç de la pandèmia, la millora dels indicadors epidemiològics i l’àmplia cobertura vacunal permeten ara fer un pas més cap a la normalitat.