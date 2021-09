Les entitats socials i els menjadors socials van fer el crit d’alarma: les neveres i els magatzems estaven buits de productes bàsics per a ser cuinats o repartits a les famílies més vulnerables. Moltes entitats estaven en llista d’espera del banc d’aliments de València i iniciaven, en els centres escolars, campanyes de recollida d’aliments no peribles davant d’una situació crítica. No obstant això, nou dies després d’aquesta denúncia en Levante-EMV, el Govern anuncia el repartiment d’una ajuda alimentària que les entitats socials esperaven amb candeleta.

I és que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), mitjançant el Fons Espanyol de Garantia Agrària O.A. (FEGA), ha posat en marxa la segona fase del programa 2021 d’ajuda alimentària a les persones més desfavorides, en la qual reparteix 40.194.446 quilos/litres d’aliments. Aquest volum d’aliments de la segona fase, que es desenvolupa entre el 13 de setembre i l’1 d’octubre, suposa el 60 % de les quantitats totals que es distribuiran en el programa 2021. Els aliments s’entreguen, en totes les províncies espanyoles, als centres d’emmagatzematge i distribució de les organitzacions associades.

A la Comunitat Valenciana li corresponen 4.051.796,88 quilograms d’aliments per un valor de 3.764.506,19 euros, segons informa la delegada del Govern, Gloria Calero. El programa està cofinançat en un 85 % pel Fons d’Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD) i en un 15 % per l’Estat. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, mitjançant el FEGA, s’encarrega, entre altres actuacions, de comprar els aliments mitjançant un procediment de licitació pública. També participen en la gestió els ministeris de Drets Socials i Agenda 2030 i de Treball i Economia Social. Les ofertes de licitació pública estan obertes a totes les empreses de la Unió Europea (UE) que fabriquen o comercialitzen l’aliment que es licite. Per tant, no poden fixar-se criteris que afavorisquen empreses d’un país comunitari en detriment d’un altre.

Aquest programa 2021 consta de dues fases de subministrament i suposarà la distribució, en el conjunt de l’any, de 63,885 milions de quilos/litres d’aliments. Una vegada adquirits els aliments, s’entreguen de manera gratuïta a les persones desfavorides beneficiàries d’aquest programa europeu.

Els productes s’entreguen en totes les províncies d’Espanya i es reparteixen a través dels bancs d’aliments, així com dels centres provincials de Creu Roja, els quals, al seu torn, els distribueixen entre unes 5.600 organitzacions associades de repartiment. Els beneficiaris finals de l’ajuda són aproximadament 1,5 milions de persones.

Els aliments distribuïts són de caràcter bàsic, poc peribles, de fàcil transport i emmagatzematge. En aquesta segona fase, se subministraran de manera gratuïta aliments de qualitat i de primera necessitat com arròs blanc, cigrons cuits, tonyina en conserva, pasta alimentària, tomaca fregida, galetes, macedònia de verdures, cacau soluble, potets infantils de fruita i de pollastre, llet sencera UHT i oli d’oliva.