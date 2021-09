La barra del bar va tornar ahir a ser operativa a la Comunitat Valenciana 18 mesos després de l’inici de la pandèmia. La relaxació de les restriccions va tindre en compte la petició de l’hostaleria de recuperar un dels ecosistemes naturals de la cultura mediterrània. Però costarà uns dies, almenys, perquè aquest gran espai de socialització adquirisca de nou el dinamisme d’antany. S’ha perdut el costum i el primer dia d’“obertura”, ahir, estaven quasi totes buides. “Ah!, és hui? Jo pensava que era a partir del 9 d’octubre. Escolta, doncs me’n vaig a la barra”, assegurava un client de la cafeteria Bombay, en la cantonada del carrer Pérez Bayer de València amb Pintor Sorolla, a migdia, abans de prendre el tallat i asseure’s en la barra. “Entre que fa bon oratge i que hi ha molta gent que no ho sap, tots estan a la terrassa”, explica Ariadna, l’encarregada.

El 9 d’octubre, els bars recuperaran la normalitat absoluta. De moment, es permet el 75 % de l’aforament i utilitzar la barra assegut en el tamboret i amb 1,5 metres de distància. Cal esperar fins a aquest dia festiu perquè la barra recupere tota l’esplendor, ja que aleshores ja se’n podrà fer ús dempeus.

Cal anar-se’n un carrer més amunt, a Bonaire, per a trobar activitat en la barra. Estem a la taverna italiana Bacoro, propietat del toscà Luca i amb Marco al capdavant de la cuina. Dos homes i una dona gaudeixen d’una cervesa en una de les millors barres del centre. “Estem encantats de tornar a obrir la barra. Feia pena veure-la buida tant de temps, però l’espera ha valgut la pena. La barra és alegria”, afirma Luca, pura amabilitat, amb un somriure d’orella a orella. Els bars han recuperat també el seu horari de sempre. Tanquen una altra vegada a la 1.30 hores.

La terrassa de Casa Mundo, l’històric bar del carrer Joan d’Àustria i que continua regentant la família de l’exfutbolista del València CF, estava plena. No la barra, encara buida. “És prompte, la gent no ho sap, però d’ací a uns dies la tindrem plena, no hi tinc cap dubte”, explica un empleat.

“És una notícia excel·lent per a l’hostaleria. Hi ha només un xicotet escull, perquè no tots tenen tamborets, encara que això està provocant que aquells que no en tenen estiguen aconseguint-ne. Encara així, atés que la resolució és efectiva des de la passada matinada, començarem a veure les barres amb més gent a partir de hui o demà”, explica Manuel Espinar, president de la Federació Valenciana d’Hostaleria i de la patronal Conhostur, que representa tots els hostalers de la Comunitat Valenciana. “Ho demanàvem des de feia temps, perquè no tots els establiments tenen terrassa. Hem estat 18 mesos sense barres. Això pot haver generat algun moviment en la demanda, ja que ens costa reorientar el personal cap a la barra, però en breu tornarem a la normalitat total”, explica Espinar.