El campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV) es convertirà, a partir del dijous 7 d’octubre, en punt de vacunació, a petició de la Conselleria de Sanitat, i qualsevol persona de la comunitat universitària que encara estiga per immunitzar hi podrà anar per tal que li administren la vacuna contra la covid-19. La vacunació estarà oberta a alumnat nacional i estranger, personal de la UPV i contractes i, fins i tot, persones acostades. És una acció que s’emmarca en el context de “col·laboració establida amb les universitats que tan bon resultat va obtindre en la vacunació dels estudiants Erasmus”, segons fonts de la institució acadèmica.

“L’objectiu és donar totes les facilitats a aquelles persones que vulguen vacunar-se i encara no hagen pogut fer-ho”, ha explicat el vicerector de Diàleg Social, Prevenció, Conciliació i Esport de la UPV, Santiago Guillem, que va afegir que “habilitarem diferents espais, en funció de la resposta que obtinguem, i citarem els interessats. Esperem arribar fins i tot a familiars i coneguts”.

Per a això, s’utilitzarà la vacuna de Pfizer-BioNTech, s’inocularà la primera dosi i, 21 dies després, es completarà el cicle amb la segona punxada. La campanya estarà a càrrec del personal sanitari del Centre de Salut Juana Portaceli de la UPV i es desenvoluparà en les instal·lacions del campus: en el servei mèdic mateix, en el trinquet politècnic El Genovés o en el pavelló poliesportiu, segons les necessitats de cada moment.

Les persones que vulguen vacunar-se hi hauran d’acudir preferiblement després d’haver sol·licitat la targeta sanitària SIP al seu centre de salut. Si això no és possible, el personal sanitari de la UPV els donarà d’alta en el sistema en el moment de la vacunació i, posteriorment, els usuaris podran recollir la targeta en el seu centre per a descarregar el certificat de vacunació.

Aquest nou operatiu té com a precedent la campanya desenvolupada el mes de juliol d’enguany, quan la UPV va vacunar els 960 estudiants que ara estan participant en intercanvis internacionals. Aleshores es va emprar la vacuna Moderna, per la qual cosa l’estudiantat va rebre la segona dosi al cap de quatre setmanes, els primers dies del mes d’agost

L’UJI també col·laborarà com a punt de vacunació

La Universitat Jaume I col·laborarà com a punt de vacunació en la nova fase de l’estratègia d’inoculació dissenyada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a millorar la cobertura vacunal de la comunitat universitària.

El centre sanitari del campus fixarà horaris setmanals de vacunació per a l’estudiantat i personal universitari que encara no s’haja vacunat o que els falte rebre alguna dosi i per a l’alumnat entrant que participe en programes de mobilitat a la Universitat Jaume I, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

El comissionat de la rectora per a l’Adaptació a la Nova Normalitat, Vicent Cervera, ha participat en una reunió tècnica convocada per Sanitat, juntament amb representants d’altres universitats que també participaran en aquesta nova fase de l’estratègia de vacunació valenciana.

En aquests moments, els serveis tècnics de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental de l’UJI, juntament amb el personal del centre sanitari del campus, ja treballen a definir les necessitats i detallar-ne el funcionament amb l’objectiu que es puga activar la vacunació a demanda a principis d’octubre. En funció dels dies de vacunació que s’establisquen, se citarà l’estudiantat i el personal que haja manifestat prèviament el seu interés en la vacuna.

Les universitats, inclosa l’UJI, ja van col·laborar a l’estiu en la vacunació de l’estudiantat Erasmus per a possibilitar les seues estades d’estudi a l’estranger, una experiència “molt positiva” i que ara facilitarà aquesta nova campanya d’inoculació, segons ha assenyalat la universitat.

Aquesta col·laboració respon a la coordinació permanent que mantenen els rectors de les universitats valencianes amb les conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.