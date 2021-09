Una altra pastera amb 14 immigrants a bord ha sigut interceptada en les últimes hores enfront de la costa d’Alacant i eleva a quasi un centenar (concretament, a 95) els indocumentats rescatats des d’anit en aigües de la província. Es tracta de la quarta pastera en menys de 12 hores, la qual va ser rescatada per l’embarcació de Salvament Marítim Salvamar Mirfak amb 14 homes adults, tots de procedència algeriana i en un bon estat de salut. Segons la Creu Roja, aquesta última embarcació precària va ser localitzada a uns 40 quilòmetres mar endins.

Se sumen, així, als 81 immigrants que hi van arribar en les tres pasteres anteriors, entre els quals hi havia una dona embarassada de huit mesos acompanyada dels seus cinc fills menors. La primera de les pasteres va ser localitzada a 160 quilòmetres de la costa i a bord hi havia 13 homes, 4 dones (una embarassada) i 6 xiquets (inclòs un xiquet de bolquers de 7 mesos), tots sirians excepte dos adults algerians; la segona, amb 14 homes algerians, va ser albirada en terra a l’altura de Benidorm. Posteriorment va ser rescatada en la mar la pastera amb l’embarassada i els seus cinc fills, així com quaranta adults més, tots homes d’origen algerià.