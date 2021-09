El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat, aquest dimecres, per unanimitat, la fi de les restriccions d’aforament en els estadis de futbol, que tindran una ocupació del 100 % a partir d’aquest divendres.

Així ho ha acordat el Consell Interterritorial de Salut, que també ha aprovat un aforament del 80 % en els pavellons de bàsquet i ha establit que es tracta de mesures comunes per a tot el país per al període comprés entre l’1 i el 31 d’octubre. L’última setmana d’octubre s’avaluarà de nou la situació.

Malgrat l’augment dels aforaments en exteriors i interiors, Sanitat ha recalcat la importància de mantindre les mesures no farmacològiques.

Prohibició de beure i menjar

Sanitat ha informat en una nota de premsa que, amb caràcter general, no es permetrà la venda ni el consum d’aliments i begudes durant l’esdeveniment esportiu. De la mateixa manera, no es permetrà el consum de tabac i de productes relacionats, tant en espais interiors com exteriors.

Amb aquest acord, els aforaments per a la Lliga de futbol, l’ACB i altres esdeveniments esportius queden fixats en el 100 % en exteriors i el 80 % en interiors, garantint-se sempre una distància interpersonal mínima d’1,5 metres.

Els assistents als esdeveniments seran preferentment persones abonades, així com públic local, i els entrenaments es faran preferentment sense públic i, en tot cas, amb els límits de l’aforament màxim establit.

Ús de mascareta

L’acord posa l’accent en el fet que es reforçarà la vigilància del compliment de l’obligatorietat de l’ús de mascareta i el respecte de les indicacions sanitàries.

Així, no acudiran a l’esdeveniment esportiu les persones que presenten simptomatologia compatible amb covid-19, així com aquelles que es troben en aïllament o en període de quarantena per contacte estret amb un cas de coronavirus.

L’acord estableix, així mateix, la recomanació de proporcionar ventilació natural de manera permanent en interiors; si això no fora possible, s’utilitzarà ventilació forçada amb la finalitat d’obtindre una renovació adequada de l’aire.

Abans de la celebració de l’esdeveniment esportiu es comunicaran els detalls d’accés, les franges horàries, les mesures de seguretat sanitària i les condicions d’admissió.

Segons ha informat Sanitat, les autoritats competents hi podran afegir altres mesures en funció de l’evolució de la pandèmia, l’impacte de les campanyes de vacunació en la situació epidemiològica i qualsevol coneixement nou que es genere sobre el control de la transmissió de SARS-CoV-2.

En els corredors del Congrés, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha subratllat la unanimitat de l’acord i ha insistit en la necessitat que es mantinguen “totes les mesures farmacològiques, l’obligatorietat de les mascaretes, no fumar, no menjar i no beure”.