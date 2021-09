Usurpava la identitat d’altres persones per a jugar en casinos en línia, amb dades que sostreia després de furtar carteres o bosses i usar la documentació personal. La Guàrdia Civil ha detingut un veí de Moixent de 27 anys per usurpació de la identitat de quatre persones residents en el municipi. Agents de Xàtiva van arrestar, el passat 7 de setembre, el presumpte culpable, al qual imputen quatre delictes d’usurpació de l’estat civil i un altre d’estafa per a jugar en casinos en línia.

Segons confirmen des de la Guàrdia Civil, la investigació va començar a finals del passat mes de juny quan un veí de la localitat va interposar una denúncia en el lloc de la Guàrdia Civil de Moixent per la pèrdua d’una cartera, la qual contenia una targeta de crèdit. “El denunciant va manifestar que la seua targeta havia sigut utilitzada per a jugar en casinos en línia en diferents pàgines web”, exposen.

En el transcurs de la investigació, els agents van aconseguir descobrir que l’autor també havia usurpat la identitat de quatre persones per a continuar jugant en casinos en línia.

Finalment, el 7 de setembre, agents de la Guàrdia Civil de Xàtiva van detindre, a la localitat de Moixent, un veí del municipi, de 27 anys i nacionalitat espanyola. L’autor havia aconseguit estafar més 700 euros al denunciant. Tots els perjudicats pels delictes ressenyats eren veïns de Moixent. Les diligències han passat a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Xàtiva.