El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, han sol·licitat a la Comissió Europea la consideració dels cítrics com a producte “molt sensible” enfront de les importacions de països tercers i han demanat que no hi haja concessions addicionals.

Davant de la pròxima revisió de l’acord d’associació econòmica entre la Unió Europea (UE) i la Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfrica Meridional, de la qual forma part la República de Sud-àfrica, tots dos ministres han dirigit una carta conjunta als comissaris d’Agricultura, Janusz Wojciechowski; de Comerç, Valdis Dombrovskis, i de Sanitat, Stella Kyriakides.

En la missiva, Planas i Maroto han recordat que la producció espanyola està subjecta a l’exigent model comunitari de producció i que, a causa de l’absència de reciprocitat en els acords comercials, “la pròxima revisió de l’acord no ha d’oferir concessions addicionals a les importacions de cítrics”.

La producció i l’exportació espanyola de cítrics tenen una importància crucial per al sector agroalimentari en conjunt i incideix de manera directa en les economies rurals de les zones de producció.

Augment dels enviaments

Des de la signatura de l’acord, Sud-àfrica ha incrementat notablement les seues exportacions a la UE; a més, ha augmentat el seu potencial productiu citrícola i ha ampliat el període de producció, situació que posa en risc la complementarietat en la comercialització que li atorgava la seua ubicació en l’hemisferi sud.

Amb motiu del dictamen recent de l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les sigles en anglés), el ministre Planas va dirigir, també a principis d’aquest mes, una carta a la comissària Kyriakides en la qual sol·licitava a la Comissió que es mantinguera vigilant amb les condicions fitosanitàries per a introduir cítrics en el territori de la UE.

En la missiva, el ministre assenyala que, d’acord amb el resultat científic de l’informe de l’EFSA, les mesures establides per Sud-àfrica per a previndre l’entrada de l’arna del taronger (Thaumatotibia leucotreta) “no són suficients i, a més, no s’apliquen correctament”.

Demana a la CE que revise el sistema de control i se substituïsca per un sistema basat en el tractament de fred com a requisit per a les importacions de cítrics des de països on es trobe la plaga.

El sector citrícola d’Espanya representa, amb 2.500 milions d’euros anuals de mitjana, el 4,9 % de la producció de la branca agrària a Espanya i el 32,5 % de la de fruita. Els citricultors espanyols cullen el 60 % de la producció total comunitària, la qual cosa situa Espanya com a la principal productora de cítrics de la UE i la cinquena del món.