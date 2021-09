Cap a les huit i mitja de la vesprada, el Ple de les Corts va irrompre, ahir, en un sonor aplaudiment. 90 dels 99 diputats, tots els de PSPV, Compromís, Unides Podem, PP i Ciutadans van prémer el botó del sí per a donar suport a una iniciativa del PP que reclamava la reforma del model de finançament. Només Vox es va excloure de la unanimitat, però va ser el moment de tota la jornada (en la qual es van votar 46 propostes de resolució) en què més a prop va estar la unanimitat.

Els grups del Botànic consideren essencial que en debats tan importants com el de política general isca una veu unida en defensa dels interessos de la Comunitat Valenciana. La iniciativa planteja demanar al Govern que el Consell de Política Fiscal es reunisca a l’octubre, que el conseller d’Hisenda done compte a les Corts i que el finançament tinga en compte la població ajustada i preveja el deute històric, a més que siga realitat en 2022.

Una prioritat del Consell

La del finançament va ser, a més, l’única proposta de resolució que l’esquerra li va acceptar als grups de la dreta, l’única que va trencar blocs. El del PP no era el text que més agradava al tripartit, que assegura que el seu era més ambiciós, però es dona suport a la proposta perquè les Corts exhibisca la màxima unitat en un assumpte bàsic de la política valenciana i que és transversal, perquè la reforma urgent del finançament compta amb el suport de PP i Cs. Des dels grups del Botànic assenyalen que la prioritat del Consell sempre serà la cerca del màxim consens per a exigir un model que assegure un repartiment just de recursos, sense caure en el frontisme i la confrontació.

Amb tot, des de PSPV, Compromís i Unides Podem assenyalen que haurien preferit una major predisposició del PP per arribar a acords més beneficiosos per a la Comunitat Valenciana, com els que incloïa la proposta “botànica” en aquesta matèria.